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Бундеслига. Сенсация в Бохуме, долгожданный успех Хоффе и спасение Шальке

Германия
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"Быки" поплыли после 0:7 в Манчестере

Бундеслига. Сенсация в Бохуме, долгожданный успех Хоффе и спасение Шальке

Фото: Imago Images

Новина українською

Победа в Кёльне на прошлой неделе прибавила уверенности "Бохуму". В то время как решимость "РБ Лейпцига" после 7:0 в Манчестере была на полном нуле, и этот фактор, вместе с обильной ротацией от Марко Розе, повлиял на результат встречи на "Воновия Рурштадион". После пассивной первой половины "Бохум" открыл счёт в дебюте второго тайма. Машович подключился на аут и здорово сыграл головой.

"Быки" пришли в себя лишь в компенсированное время, и имели три убойных шанса сравнять счёт. Но ни Ольмо, ли Андре Силва, ни Собослаи не смогли принести своей команде хотя бы пункт. Таким образом "Бохум" отдалился от зоны вылета, а "РБ Лейпциг" дарит шанс конкурентам за топ-4 – "Униону" и "Фрайбургу".

"Хоффенхайм" в параллельной встрече прервал серию из 7 поражений кряду, обыграв "Герту". Крамарич оформил дубль с пенальти, Бебу добавил после перерыва. "Герта" в последние 20 минут играла в большинстве, но на камбек их не хватило. Таким образом соперники обменялись позициями – "Хоффе" покинул зону вылета, уступив место берлинцам.

"Шальке" же своим шансом воспользовался, отыгравшись в большинстве у "Аугсбурга". Попадание Бюльтера не только продлило его результативную серию до 4 матчей, но и уберегло беспроигрышную серию гельзенкирхенцев – теперь она составляет 8 поединков. Возвращение в Штутгарт воодушевило Омара Мармуша, где он успешно провёл прошлый сезон в аренде. Египтянин забил единственный гол в матче, приблизив "Вольфсбург" к зоне еврокубков.

Бундеслига, 25-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – РБ Лейпциг 1:0

Гол: Машович 48

Бохум: Риманн – Стафилидис, Ордец, Машович, Соарес (Хайнц, 58) – Остерхаге (Ламбропулос, 87), Лосилла, Штегер (Ферстер, 69) – Асано (Кунде, 69) – Антви-Аджей (Холтманн, 69), Хофманн

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан (Хенрикс, 71), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 82) – Кампль, Лаймер (Айдара, 82) – Собослаи, Вернер (Ольмо, 71) – Силва, Поульсен (Форсберг, 68)

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Герта 3:1

Голы: Крамарич 24 (п), 37 (п), Бебу 51 – Йоветич 90+2

Удаление: Даббур 71

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Шальке 1:1

Голы: Майер 51 – Бюльтер 90+3 (п)

Удаление: Демирович 53

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Вольфсбург 0:1

Гол: Мармуш 56

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В статье: Герта (Берлин) Шальке (Гельзенкирхен) Бохум Хоффенхайм (Зинсхайм) РБ Лейпциг Штутгарт Вольфсбург Аугсбург
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