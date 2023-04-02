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Тухель - о первом матче в Баварии: Готовность выполнять задачу у меня стопроцентная
Тренер готов посвятить всего себя работе в Мюнхене
Фото: https://twitter.com/FCBayernEN
Новый наставник "Баварии" Томас Тухель прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией" (4:2).
"Сегодня от нас был хороший первый шаг. Игра была слишком дикой, мы хотели большего доминирования и контроля. Мы начали очень нервно. Вся игра была очень неаккуратной, было слишком много потери мяча. Нам есть куда расти. Все понимали, что стоит сегодня на кону.
Смена тренера — это всегда волнения, многое нужно было переварить. Но готовность выполнять задачу была стопроцентной. Это самое главное. Играя спокойно, мы создавали первоклассные моменты. Сейчас мы на вершине таблицы, это придаст нам спокойствия и уверенности", - сказал Тухель.
Напомним, для тренера эта игра была первой на посту главного тренера мюнхенского клуба.
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