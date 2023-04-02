  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Тухель - о первом матче в Баварии: Готовность выполнять задачу у меня стопроцентная
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель - о первом матче в Баварии: Готовность выполнять задачу у меня стопроцентная

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Тренер готов посвятить всего себя работе в Мюнхене

Тухель - о первом матче в Баварии: Готовность выполнять задачу у меня стопроцентная

Фото: https://twitter.com/FCBayernEN

Новина українською

Новый наставник "Баварии" Томас Тухель прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией" (4:2).

"Сегодня от нас был хороший первый шаг. Игра была слишком дикой, мы хотели большего доминирования и контроля. Мы начали очень нервно. Вся игра была очень неаккуратной, было слишком много потери мяча. Нам есть куда расти. Все понимали, что стоит сегодня на кону.

Смена тренера — это всегда волнения, многое нужно было переварить. Но готовность выполнять задачу была стопроцентной. Это самое главное. Играя спокойно, мы создавали первоклассные моменты. Сейчас мы на вершине таблицы, это придаст нам спокойствия и уверенности", - сказал Тухель.

Напомним, для тренера эта игра была первой на посту главного тренера мюнхенского клуба.

По теме
yellow-arrow
Защитник Баварии посвятил победу над Боруссией Д экс-тренеру Нагельсманну
yellow-arrow
Ужасная ошибка голкипера все начала. Бавария – Боруссия Д 4:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бавария – Боруссия Дортмунд 4:2. Первоапрельская шутка вместо матча за титул
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Томас Тухель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде