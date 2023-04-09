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Бундеслига. Тюрам приносит Гладбаху первую победу с февраля

Германия
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5-матчевая серия неудач наконец прервалась

Бундеслига. Тюрам приносит Гладбаху первую победу с февраля

Фото: Imago Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 27-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Вольфсбург 2:0

Голы: Нгуму 34, Тюрам 63

"Боруссия" прервала 5-матчевую беспроигрышную серию в Бундеслиге, обыграв в Менхенгладахе "Вольфсбург". Результат "жеребцам" обеспечил сильный перфоманс Маркуса Тюрама, записавшего на свой счёт 1+1. Несмотря на поражение, "волки" сохраняют 4-очковый отрыв от сегодняшнего соперника. Впрочем, у обоих коллективов практически не осталось шансов на попадание в Европу.

По дебюту встречи о будущей победе хозяев было предположить трудно. "Волки" серьёзно насели на ворота Омлина. Мармуш обязан был забивать на первых минутах, комфортно пробив головой из пределов вратарской. Но мяч прилетел прямо в руки киперу. На 10-й минуте Мармуш реабилитировался, и отправил мяч в сетку после классной передачи Феликса Нмечи, но помешал минимальный офсайд.

В середине тайма "Боруссия", ничего к тому моменту не создавшая, неожиданно повела. Кастальс неудачно выбил мяч от ворот, его подобрал Нойхаус, отдал на Тюрама, а тот продлил на Нгуму, оформившего свой первый гол в Бундеслиге обводящим ударом в дальний угол.

После перерыва у Сванберга был отличный шанс сравнять, но хавбек бездарно распорядился своим выходом сам на сам. После этого хозяева перехватили инициативу, и "волки" в игру вернуться так и не смогли. Вскоре французский десант Гладбаха снова сделал своё дело, сняв вопросы о победителе. Нгуму подал на дальную штангу, Плеа продлил вдоль вратарской, откуда Тюрам отправил мяч в ворота. 2:0.

Боруссия М: Омлин – Скалли (Лайнер, 76), Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Крамер, Нойхаус (Фридрих, 90+2) – Нгуму (Вольф, 69), Штиндль (Хофманн, 69), Плеа (Нетц, 90+2) – Тюрам

Вольфсбург: Кастельс – Фишер (Гилавоги, 81), Лакруа, ван де Вен, Отавио – Ф. Нмеча, Арнольд (Паредес, 59), Герхардт (Вальдшмидт, 59) – Сванберг, Мармуш (Винд, 71), Камински

Предупреждение: Лакруа 52

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Вольфсбург Маркус Тюрам
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