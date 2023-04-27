Боруссия Дортмунд продлила контракт с Ройсом до 2024-го

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Марко Ройс подписал новое соглашение. Капитан останется в клубе до лета 2024-го.

Его предыдущий контракт был рассчитан до конца этого сезона.

"Марко не повезло с травмами, но он — "Боруссия" и, как капитан нашей команды, преследует те же цели, что и все мы: он был и остается чрезвычайно амбициозным, чтобы привести нашу команду к очень большим целям", – приводит слова председателя правления "Боруссии" Д Йоахима Ватцке сайт клуба.

О продлении также высказался и сам Ройс.

"У нас как у команды, как и у всех наших болельщиков, есть одна большая цель, на которой мы все сосредоточены: мы хотим стать чемпионами Германии, и нам нужен каждый игрок "Боруссии" для достижения этой цели.

Но даже помимо этого, у меня все еще есть огромное желание сделать все возможное для клуба, в котором я провел больше половины своей жизни. Для меня по-прежнему нет ничего лучше, чем забивать голы перед лучшими болельщиками в мире и на самом красивом стадионе в мире и праздновать победы вместе.

Вот почему я рад, что продлил свой контракт еще на год. Я всегда говорил, что предпочел бы больше не играть ни за какой другой клуб, кроме "Боруссии", – сказал Ройс.

В этом сезоне Ройс провел за "Боруссию" 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Он выступает за "Дортмунд" уже 11 лет, с сезона-2012/13.