Домашний разгром. Бавария - Шальке 6:0. Обзор матча и видео голов

"Бавария" встретила дома "Шальке" и устроила голевую феерию. Хозяева борются за важные очки для победы в Бундеслиге.

Первый свой мяч "мюнхенцы" забили на 21-й минуте. Отличился Мюллер. Далее на 29 Киммих удвоил счет, реализовав 11-ти метровый.

Второй тайм для "Шальке" стал настоящим "холодным душем". "Королевские синие" получили четыре в свои ворота. Дублем отметился Гнабри на 50 и 65 минутах. В конце матча "Бавария" забила еще два. Реализовали свои моменты Тель на 80 и Мазрауи на 90+2.

Благодаря этой победе "баварцы" удерживают отрыв от их предшественника "Боруссии" Дортмунд. У команды Тухеля 68 баллов. Их преследователь сейчас играет матч, который решит разницу в очках.