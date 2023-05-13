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Домашний разгром. Бавария - Шальке 6:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Бавария - Шальке ⋉ 6:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.05.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Домашний разгром. Бавария - Шальке 6:0. Обзор матча и видео голов

Фото: fcbayern.com

Новина українською

"Бавария" встретила дома "Шальке" и устроила голевую феерию. Хозяева борются за важные очки для победы в Бундеслиге.

Первый свой мяч "мюнхенцы" забили на 21-й минуте. Отличился Мюллер. Далее на 29 Киммих удвоил счет, реализовав 11-ти метровый.

Второй тайм для "Шальке" стал настоящим "холодным душем". "Королевские синие" получили четыре в свои ворота. Дублем отметился Гнабри на 50 и 65 минутах. В конце матча "Бавария" забила еще два. Реализовали свои моменты Тель на 80 и Мазрауи на 90+2.

Благодаря этой победе "баварцы" удерживают отрыв от их предшественника "Боруссии" Дортмунд. У команды Тухеля 68 баллов. Их преследователь сейчас играет матч, который решит разницу в очках.

Бундеслига, 32-й тур
13 мая, Мюнхен, Альянц Арена
"Бавария" - "Шальке" 6:0
Голы: Мюллер 21, Киммих 29 (п), Гнабри 50, 65, Тель 80, Мазрауи 90+2

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен)
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