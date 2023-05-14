Салихамиджич подтвердил, что двое защитников Баварии останутся в клубе

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич высказался по поводу трансферных слухов вокруг некоторых игроков мюнхенской команды.

"Нуссайр Мазрауи останется в "Баварии". Это замечательный футболист, который пригодится нам в будущем. Также мы хотели бы сохранить Бенжамена Павара. Сейчас мы ведем переговоры с ним и его представителями".

Что касается Жоау Канселу, то сейчас рано говорить о сотрудничестве с ним на постоянной основе. Все прояснится ближе к лету. Пока что мы не ведем никаких переговоров с "Манчестер Сити", - говорит функционер.