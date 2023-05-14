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Салихамиджич подтвердил, что двое защитников Баварии останутся в клубе

Германия
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Раньше были слухи об их уходе

Салихамиджич подтвердил, что двое защитников Баварии останутся в клубе

Фото: fcbayern.com

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Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич высказался по поводу трансферных слухов вокруг некоторых игроков мюнхенской команды.

"Нуссайр Мазрауи останется в "Баварии". Это замечательный футболист, который пригодится нам в будущем. Также мы хотели бы сохранить Бенжамена Павара. Сейчас мы ведем переговоры с ним и его представителями".

Что касается Жоау Канселу, то сейчас рано говорить о сотрудничестве с ним на постоянной основе. Все прояснится ближе к лету. Пока что мы не ведем никаких переговоров с "Манчестер Сити", - говорит функционер.

Недавно СМИ сообщали о возможном уходе защитников Мазрауи и Павара из "Баварии" в будущее трансферное окно.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич Бенжамен Павар Нуссайр Мазрауи
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