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Известны цены за которые Бавария хочет расстаться с Мане, Гравенберхом, Паваром и другими

Германия
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Насколько такая утечка может повлиять на успех переговоров?

Известны цены за которые Бавария хочет расстаться с Мане, Гравенберхом, Паваром и другими

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, сколько "Бавария" ожидает выручить с продажи футболистов этим летом. "Мюнхенцы" орпределились с тем, кого хотят отпустить.

Тухель не рассчитывает на 21-летнего Райана Гравенберха, которого приобрели из "Аякса" прошлым летом за 18.5 миллионов евро. Спустя сезон в "Баварии" его рассчитывают продать за 40-50 миллионов.

Также считается, что уйти хочет Бенжамен Павар и его желание удовлетворят, если получат предложение в размере 35-40 миллионов евро.

Ничего не извенилось с положением в клубе Буна Сарра и Марселя Забитцера: их рассчитывают продать за 1-3 и 15 миллионов соответственно. Также вратари Александр Нюбель и Ян Зоммер не подходят Томасу и их рассчитывют продать, как и других. Немец оцениваетя в 5-8 миллионов евро, тогда как швейцарец – в 8-10 миллионов.

Мане тоже не нашлось места в составе Тухеля. На его продаже хотят заработать 20 миллионов евро.

Со всех этих продаж хотят профинансировать трансфер Харри Кейна. Недавно "Тоттенхэм" отказал в продаже нападающего за 80 миллионов евро без учета бонусов. Считается, что Леви хочет за капитана сборной Англии 140 миллионов евро за год до истечения срока контракта.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ян Зоммер Садио Мане Марсель Забитцер Буна Сарр Александр Нюбель Бенжамен Павар Райан Гравенберх
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Источник:
sport.sky.de

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