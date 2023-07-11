Известны цены за которые Бавария хочет расстаться с Мане, Гравенберхом, Паваром и другими

Стало известно, сколько "Бавария" ожидает выручить с продажи футболистов этим летом. "Мюнхенцы" орпределились с тем, кого хотят отпустить.

Тухель не рассчитывает на 21-летнего Райана Гравенберха, которого приобрели из "Аякса" прошлым летом за 18.5 миллионов евро. Спустя сезон в "Баварии" его рассчитывают продать за 40-50 миллионов.

Также считается, что уйти хочет Бенжамен Павар и его желание удовлетворят, если получат предложение в размере 35-40 миллионов евро.

Ничего не извенилось с положением в клубе Буна Сарра и Марселя Забитцера: их рассчитывают продать за 1-3 и 15 миллионов соответственно. Также вратари Александр Нюбель и Ян Зоммер не подходят Томасу и их рассчитывют продать, как и других. Немец оцениваетя в 5-8 миллионов евро, тогда как швейцарец – в 8-10 миллионов.

Мане тоже не нашлось места в составе Тухеля. На его продаже хотят заработать 20 миллионов евро.

Со всех этих продаж хотят профинансировать трансфер Харри Кейна. Недавно "Тоттенхэм" отказал в продаже нападающего за 80 миллионов евро без учета бонусов. Считается, что Леви хочет за капитана сборной Англии 140 миллионов евро за год до истечения срока контракта.