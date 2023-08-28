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Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с командой
Это первая тренировка 37-летнего голкипера в общей группе через 8,5 месяцев после перелома
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации Bild, в понедельник, 28 августа, Нойер тренировался вместе с другими вратарями "Баварии". Это первая тренировка 37-летнего голкипера в общей группе через 8,5 месяцев после перелома.
Мануэль Нойер получил травму в декабре прошлого года – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер "Баварии" и сборной Германии не выходил на поле с 1 декабря 2022 года.
На прошлой неделе мюнхенцы за 5 млн евро подписали голкипера молодежной сборной Израиля Даниэля Переца, который вместе с резервным голкипером Ульрихом будут конкурировать за место в воротах до возвращения Мануэля Нойера.
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