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Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с командой

Германия
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Это первая тренировка 37-летнего голкипера в общей группе через 8,5 месяцев после перелома

Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с командой

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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По информации Bild, в понедельник, 28 августа, Нойер тренировался вместе с другими вратарями "Баварии". Это первая тренировка 37-летнего голкипера в общей группе через 8,5 месяцев после перелома.

Мануэль Нойер получил травму в декабре прошлого года – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер "Баварии" и сборной Германии не выходил на поле с 1 декабря 2022 года.

На прошлой неделе мюнхенцы за 5 млн евро подписали голкипера молодежной сборной Израиля Даниэля Переца, который вместе с резервным голкипером Ульрихом будут конкурировать за место в воротах до возвращения Мануэля Нойера.

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В статье: Мануэль Нойер
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Источник:
BILD FC Bayern

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