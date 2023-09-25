Официально. Майнц подписал Гилявоги, поигравшего за Вольфсбург, Атлетико и сборную Франции

"Майнц" объявил о подписании Жозуа Гилявоги в качестве свободного агента. В клубе говорят, что это замена травмированному Андреасу Ханче-Ольсену.

Гилявоги поиграл за "Вольфсбург" и "Атлетико" в свои лучшие годы. У опорника также 7 матчей за взрослую сборную Франции.

"Жозуа Гилавоги в последние годы показал, насколько он великая личность, не только на поле, но и за его пределами. Онн много лет занимал пост капитана и возглавлял "Вольфсбург" в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Он хорошо говорит, является открытым и теплым человеком, который наверняка быстро приживется в нашей раздевалке в Майнце. Жозуа – тренированный центральный защитник, с его подписанием мы смогли отреагировать на травму Андреаса Ханче-Ольсена", – сказал спортивный директор.

В прошлом сезоне Гилявоги вновь выступал за "Вольфсбург". Француз провел 26 матчей и забил 1 гол.