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Официально. Майнц подписал Гилявоги, поигравшего за Вольфсбург, Атлетико и сборную Франции

Германия
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Реакция на травму центрального защитника

Официально. Майнц подписал Гилявоги, поигравшего за Вольфсбург, Атлетико и сборную Франции

Фото: twitter.com/1FSVMainz05

Новина українською

"Майнц" объявил о подписании Жозуа Гилявоги в качестве свободного агента. В клубе говорят, что это замена травмированному Андреасу Ханче-Ольсену.

Гилявоги поиграл за "Вольфсбург" и "Атлетико" в свои лучшие годы. У опорника также 7 матчей за взрослую сборную Франции.

"Жозуа Гилавоги в последние годы показал, насколько он великая личность, не только на поле, но и за его пределами. Онн много лет занимал пост капитана и возглавлял "Вольфсбург" в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Он хорошо говорит, является открытым и теплым человеком, который наверняка быстро приживется в нашей раздевалке в Майнце. Жозуа – тренированный центральный защитник, с его подписанием мы смогли отреагировать на травму Андреаса Ханче-Ольсена", – сказал спортивный директор.

В прошлом сезоне Гилявоги вновь выступал за "Вольфсбург". Француз провел 26 матчей и забил 1 гол.

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В статье: Майнц Жозуа Гилявоги
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Источник:
mainz05.de

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