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Официально. Майнц подписал Гилявоги, поигравшего за Вольфсбург, Атлетико и сборную Франции
Реакция на травму центрального защитника
Фото: twitter.com/1FSVMainz05
"Майнц" объявил о подписании Жозуа Гилявоги в качестве свободного агента. В клубе говорят, что это замена травмированному Андреасу Ханче-Ольсену.
Гилявоги поиграл за "Вольфсбург" и "Атлетико" в свои лучшие годы. У опорника также 7 матчей за взрослую сборную Франции.
"Жозуа Гилавоги в последние годы показал, насколько он великая личность, не только на поле, но и за его пределами. Онн много лет занимал пост капитана и возглавлял "Вольфсбург" в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Он хорошо говорит, является открытым и теплым человеком, который наверняка быстро приживется в нашей раздевалке в Майнце. Жозуа – тренированный центральный защитник, с его подписанием мы смогли отреагировать на травму Андреаса Ханче-Ольсена", – сказал спортивный директор.
В прошлом сезоне Гилявоги вновь выступал за "Вольфсбург". Француз провел 26 матчей и забил 1 гол.
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