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Хоффенхайм – Боруссия Д 1:3. Хорошая мина при плохой игре

Германия
(1 голосов)

Трудовая победа Дортмунда выводит команду в лидеры

Хоффенхайм – Боруссия Д 1:3. Хорошая мина при плохой игре

Reis

Новина українською

Бундеслига, 6-й тур

Зинсхайм, Презиро Арена

Хоффенхайм – Боруссия Д 1:3

Голa: Крамарич 25 (п) – Фюллькруг 18, Ройс 45+3, Рюэрсон 90+5

Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Брукс (Бишоф, 84), Фогт – Бебу, Премель (Бериша, 68), Гриллич, Штах, Сков (Бюльтер, 68) – Крамарич (Беккер, 87), Байер

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини – Нмеча (Джан, 69), Озджан – Брандт (Адейеми, 64), Ройс (Вольф, 80), Мален (Зюле, 80) – Фюллькруг (Аллер, 80)

Предупреждения: Брукс 44, Фогт 61, Кабак 85 – Хуммельс 23, Нмеча 60, Бенсебаини 67

Удаление: Бенсебаини 71

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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