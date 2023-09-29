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Хоффенхайм – Боруссия Д 1:3. Хорошая мина при плохой игре
Трудовая победа Дортмунда выводит команду в лидеры
Reis
Бундеслига, 6-й тур
Зинсхайм, Презиро Арена
Хоффенхайм – Боруссия Д 1:3
Голa: Крамарич 25 (п) – Фюллькруг 18, Ройс 45+3, Рюэрсон 90+5
Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Брукс (Бишоф, 84), Фогт – Бебу, Премель (Бериша, 68), Гриллич, Штах, Сков (Бюльтер, 68) – Крамарич (Беккер, 87), Байер
Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини – Нмеча (Джан, 69), Озджан – Брандт (Адейеми, 64), Ройс (Вольф, 80), Мален (Зюле, 80) – Фюллькруг (Аллер, 80)
Предупреждения: Брукс 44, Фогт 61, Кабак 85 – Хуммельс 23, Нмеча 60, Бенсебаини 67
Удаление: Бенсебаини 71
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