Бавария ведет переговоры с бывшим игроком Джеромом Боатенгом. 35-летний игрок находится в статусе свободного агента

Джером Боатенг может вернуться в "Баварию". Немецкий клуб рассматривает возможность подписания контракта с 35-летним защитником на правах свободного агента. Сообщается, что предварительные переговоры уже состоялись.

По информации источников, футболист находится в хорошей форме и готов вернуться в клуб. Боатенг выступал за "Баварию" с 2011 по 2021 год. Затем он провел два сезона в "Лионе".

???? EXCLUSIVE News Jerome #Boateng: FC Bayern is working on his return!



➡️ Advanced talks took place as he’s a free agent

➡️ Bosses want him

➡️ Boateng is fit and ready for his comeback ✔️



No medical yet. Next round of meeting is scheduled for Sunday.