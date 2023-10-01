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Бавария ведет переговоры с бывшим игроком Джеромом Боатенгом. 35-летний игрок находится в статусе свободного агента

Германия
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Мюнхенцы хотят усилить защиту

Бавария ведет переговоры с бывшим игроком Джеромом Боатенгом. 35-летний игрок находится в статусе свободного агента

Фото: fcbayern.com

UA-Футбол
Новина українською

Джером Боатенг может вернуться в "Баварию". Немецкий клуб рассматривает возможность подписания контракта с 35-летним защитником на правах свободного агента. Сообщается, что предварительные переговоры уже состоялись.

По информации источников, футболист находится в хорошей форме и готов вернуться в клуб. Боатенг выступал за "Баварию" с 2011 по 2021 год. Затем он провел два сезона в "Лионе".

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В статье: Джером Боатенг Бавария (Мюнхен)
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