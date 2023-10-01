Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария ведет переговоры с бывшим игроком Джеромом Боатенгом. 35-летний игрок находится в статусе свободного агента
Мюнхенцы хотят усилить защиту
Фото: fcbayern.com
Джером Боатенг может вернуться в "Баварию". Немецкий клуб рассматривает возможность подписания контракта с 35-летним защитником на правах свободного агента. Сообщается, что предварительные переговоры уже состоялись.
По информации источников, футболист находится в хорошей форме и готов вернуться в клуб. Боатенг выступал за "Баварию" с 2011 по 2021 год. Затем он провел два сезона в "Лионе".
???? EXCLUSIVE News Jerome #Boateng: FC Bayern is working on his return!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 30, 2023
➡️ Advanced talks took place as he’s a free agent
➡️ Bosses want him
➡️ Boateng is fit and ready for his comeback ✔️
No medical yet. Next round of meeting is scheduled for Sunday. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/mmZ24SjANU
Популярное сейчас
- АПЛ. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:1. Матч, в котором было все
- Цыганкова и Довбика заменили во втором тайме в матче против Реала
- Миколенко - лучший игрок Эвертона в матче с Лутоном
- РБ Лейпциг – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 30.09.2023
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Она сказала ДА. Защитник Руха сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО