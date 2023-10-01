Бунделига, 6-й тур

Дармштадт, Белленфалльтор

Дармштадт – Вердер 4:2

Голы: Бадер 4, Скарке 25, Мелем 50, Кемп 62 (п) – Деман 70, Велькович 78

В позапрошлом туре "Дармштадт" был близок к первой победе после возвращения в элиту, но умудрился растерять перевес в три мяча в матче с менхенгладбахской "Боруссией" (3:3). Прошло две недели и домашние фанаты на " Белленфалльторе" наконец увидели долгожданную победу любимцев – преимущества в 4 гола в поединке с "Вердером" хватило для итогового успеха.

"Вердер" перед встречей потерял своего лидера обороны Никласа Штарка. Даже со своим капитаном бременцы уже дважды пропускали по 4 гола за игру. Но одно дело 4 от "Баварии", а другое – от новичка Бундеслиги "Дармштадта". 34-летний Кристиан Гросс с ужасным эффектом заменил Штарка, но кроме номинального опорника напривозили сегодня все три центрбека. И ради справедливости стоит отметить, что в стартовый час матча мертво выглядела не только оборона, но и весь "Вердер".

Подопечным Оли Вернера снова не хватало мотивации вдали от дома, и за вялость и пассивность они сегодня сполна заплатили. На фоне сверхмотивированных "лилий" это было видно ещё отчётливее. "Вердер" лениво комбинировал, мало двигался и допускал катастрофически много брака. Это создало удобные условия для контратак "Дармштадта", который как под копирку нашёл все свои мяча с идентичных ситуаций.

До перерыва Бадер и Скарке забили после перехватов в центре поля и быстрых выходов на чужие ворота. Вину поровну разделили неудачливые полузащитники и несыгранные защитники. Во втором тайме начались вопиющие индивидуальные ошибки центрбеков – Пипер неудачной передачей открыл путь к своим воротам, а Гросс сыграл рукой в штрафной. Так счёт стал 4:0 – "Дармштадт" сегодня реализовывал всё.

В концовке "Дармштадт" снова панически сел в оборону и едва не позволил "Вердеру" вернуться в игру. Свежий Наби Кейта с замены за 20 минут здорово оживил игру, и бременцы подарили надежду на камбек после мячей Демана и Вельковича. Но на большее гостей не хватило. 4:2. "Дармштадт" триумфально покидает зону вылета.

Дармштадт: Шуэн - Кларер, Гясуля, Маглица – Бадер, Холланд (Франьич, 71), Мелем (Шнелльхардт, 72), Кемп, Нюрнбергер (Ронстадт, 80) – Пфайффер (Хорнби, 59), Скарке (Хонзак, 59)

Вердер: Павленка – Пипер, Гросс (Рапп, 86), Велькович – Вайзер, Шмид (Кейта, 69), Линен (Вольтемаде, 46), Стаге (Ковнацкий, 86), Деман – Борре (Нджинма, 46), Дукш