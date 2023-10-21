Майнц – Бавария. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча

В рамках восьмого тура Бундеслиги действующий чемпион "Бавария" будет противостоять одному из аутсайдеров соревнования "Майнцу". В двух предыдущих встречах на "Мева Арене" "карнавальщики" одерживали победы над мюнхенцами со счетом 3:1. В этом сезоне дела "Майнца" куда хуже: в активе всего два очка за семь туров. В то же время, “Бавария”, как и всегда, борется за титул.

Бундеслига, восьмой тур

"Майнц" - "Бавария"

21 октября, 19:30

Прямая трансляция: Setanta Sports