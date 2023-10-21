Бундеслига, 8-й тур

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Бавария 1:3

Голы: Каси 43 – Коман 11, Кейн 16, Горецка 59

"Бавария" без особых проблем справилась с "Майнцем", нанеся команде Бо Свенссона шестое поражение в текущей кампании. Ударный дебют позволил "рекормайстру" обеспечить солидный перевес и провести оставшуюся часть поединка в лёгком темпе. Таким образом парни Томаса Тухеля продолжают преследование "Байера" и с солидным запасом топлива смогут подготовиться ко встрече с "Галатасараем" в среду.

"Бавария" убийственным образом стартовала на MEWA Арена, хотя борьба была обоюдоострой. "Майнц" на первых минут здорово сходил на разведку, завладев мячом в чужой штрафной после розыгрыша от ворот в исполнении Ульрайха. Намереваясь повторить успех, "карнавальники" снова встретили соперника агрессивно и были жестоко наказаны. Сане в соло протащил мяч до чужой половины, выкатил на Комана, после чего француз филигранно пробил в дальний угол.

В ответ "Майнц" провёл ещё одну опасную атаку. Ли Чжэ Сон выиграл второй этаж у Лаймера и опасно пробил головой, позволив Ульрайху сделать последний эффектный сейв (возвращение Нойера ожидается в следующем туре) и перевести мяч в штангу. Не успели хозяева расстроиться упущенным шансом, как получили второй. Качественный розыгрыш стандарта от "Баварии" закончился серией касаний головой от Лаймера, Горецки и наконец Кейна, легко оформившего свой 10-й гол после смены клуба.

В оставшиеся 75 минут событий на поле было меньше, чем за эти дебютные четверть часа. "Бавария" довольно эффективно перешла на режим энергосбережения, хотя "Майнц" проявил стойкость и заставил мюнхенцев поработать ещё немного. Каси до перерыва использовал ещё одну позиционную ошибку Лаймера и уложил мяч в верхний угол, сократив разрыв. Был ещё спорный момент с фолом де Лигта на оранжевую карточку, но судья не решился удалять нидерландца, который формально был последним защитником.

Во втором тайме "Баварии" откровенно не играла сама, и не давала делать это сопернику. Мусиала классной работой в прессинге обеспечил гостям редкий высокий возврат, и тут же ассистировал Горецке под его пушку в дальний угол. Полчаса до окончания, перевес снова в два мяча. На этот раз "Майнц" был окончательно повержен, и баварцы легко довели дело до финального свистка, а вместе с ним и до очередной победы.

Майнц: Центнер – Фернандеш (Краус, 76), Белль (Онисиво, 84), ван ден Берг – да Кошта, Баррейро, Кор (Рихтер, 76), Каси (Ляйч, 63) – Груда, Ли Чжэ Сон (Баркок, 63) – Ажорк

Бавария: Ульрайх – Лаймер, де Лигт, Ким, Дэвис – Горецка (Сарр, 75), Киммих – Коман (Мюллер, 88), Мусиала (Шупо-Мотинг, 77), Сане (Тель, 77) – Кейн

Предупреждения: Ажорк 45, Кор 49, Белль 65 – де Лигт 27, Лаймер 90