  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Только 5 игроков Баварии подошли к фанатам после поражения от Саарбрюкена. Томас Мюллер раскритиковал других партнеров
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Только 5 игроков Баварии подошли к фанатам после поражения от Саарбрюкена. Томас Мюллер раскритиковал других партнеров

Германия
Обновлено

Томас раскритиковал партнеров за отношение к болельщикам

Только 5 игроков Баварии подошли к фанатам после поражения от Саарбрюкена. Томас Мюллер раскритиковал других партнеров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Мюнхенский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Германии, потерпев поражение от "Саарбрюкена" в 1/16 финала (1:2).

После игры только 5 игроков "Баварии" - Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Лерой Сане, Матис Тель и Буна Сарр - подошли к фанатам команды, остальные сразу отправились в раздевалку. Мюллер раскритиковал партнеров за это.

"Для болельщиков, как это часто бывает, дело не в результате, а в игре. В футболе можно проиграть. Я должен согласиться с болельщиками. Что вообще неправильно, так это то, что только три или четыре игрока сами понимают, что они должны поблагодарить за поддержку.

Ребята посреди недели приехали сюда, за несколько сотен километров, и поддерживали нас. Это самое малое, что можно сделать, чтобы отдать что-то взамен. И дело не в том, чтобы аплодировать 100 раз и спеть какие-то песни, а в том, чтобы выразить уважение.

Мы уже как-то говорили об этом в раздевалке. В будущем мы покажем себя с другой стороны. Конечно, так не должно быть", - сказал полузащитник.

По теме
yellow-arrow
Де Лигт пропустит 4-6 недель из-за травмы. Лишь Ким полностью готов к матчу с Дортмундом из центральных защитников Баварии
yellow-arrow
Девятая подряд победа команды Хаби Алонсо. Зандхаузен - Байер 2:5. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Большая сенсация. Саарбрюккен - Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча Кубка Германии
Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих Лерой Сане
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.sky.de
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде