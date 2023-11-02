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Только 5 игроков Баварии подошли к фанатам после поражения от Саарбрюкена. Томас Мюллер раскритиковал других партнеров
Томас раскритиковал партнеров за отношение к болельщикам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Германии, потерпев поражение от "Саарбрюкена" в 1/16 финала (1:2).
После игры только 5 игроков "Баварии" - Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Лерой Сане, Матис Тель и Буна Сарр - подошли к фанатам команды, остальные сразу отправились в раздевалку. Мюллер раскритиковал партнеров за это.
"Для болельщиков, как это часто бывает, дело не в результате, а в игре. В футболе можно проиграть. Я должен согласиться с болельщиками. Что вообще неправильно, так это то, что только три или четыре игрока сами понимают, что они должны поблагодарить за поддержку.
Ребята посреди недели приехали сюда, за несколько сотен километров, и поддерживали нас. Это самое малое, что можно сделать, чтобы отдать что-то взамен. И дело не в том, чтобы аплодировать 100 раз и спеть какие-то песни, а в том, чтобы выразить уважение.
Мы уже как-то говорили об этом в раздевалке. В будущем мы покажем себя с другой стороны. Конечно, так не должно быть", - сказал полузащитник.