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Хоффенхайм – Майнц 1:1. Карнавальники чудом не увезли три пункта

Германия
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Майнц снова был в огне

Хоффенхайм – Майнц 1:1. Карнавальники чудом не увезли три пункта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бундеслига, 12-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро-Арена

Хоффенхайм – Майнц 1:1

Голы: Сков 48 – Рихтер 39

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Брукс, Кабак (Акпогума, 46), Премель (Гриллич, 46), Штах (Бекер, 78), Сков (Бебу, 63), Крамарич, Вегорст, Байер, Бюльтер (Кадержабек, 46)

Майнц: Центнер, Видмер (да Кошта, 90), Фернандеш, Каси, Мвене, Ли Чжэ Сон (Буркардт, 73), Баррейро, Баркок (Груда, 69), Краус, Рихтер, Ажорк

"Майнц" не сумел дожать "Хоффенхайм" во втором тайме, во многом благодаря выдающемуся перфомансу голкипера хозяев Оливера Бауманна. Разочаровывающий результат для команды Яна Зиверта, но сама игра не могла не порадовать нового тренера "карнавальников". С таким футболом о выживании им вскоре беспокоиться не придется.

"Майнц" не играл так смело и качественно, как сегодня, очень давно. Дело не только в удивительном преображении обороны, несмотря на сумасшедший кадровый дефицит. "Карнавальники" этим вечером впервые пропустили за 3 последних тура, и это при вынужденном отказе от 5-ки защитников (всего в распоряжении Зиверта было 4 оборонца). И для этого агрессивному "Хоффенхайм" пришлось расписывать образцовую вертикальную атаку.

Но в первую очередь впечатлила атака "Майнца", их дерзость и предприимчивость. Опять-таки, в условиях ужасающих кадровых потерь (3 из 4 центральных форвардов травмированы).

Марко Рихтер обострял на уровне Юлиана Брандта, хотя речь об арендованном у вылетевшей "Герты" вингере. Роскошно завершил контратаку в первом тайме, принёс право на пенальти классным кроссом, дважды заряжал в перекладину со штрафных.

Будь сегодня на острие не Баркок, дело бы точно завершилось победой. Марокканский хавбек не только запорол пенальти, но и промазал с нескольких метров в решающий момент. Но винить его не стоит – его основная задача не в голах.

"Майнц" набирает 5-й пункт за последние 3 тура. Заметно поднял качество игры, результаты потихоньку тоже появляются. Впереди – приятный отрезок игр против кризисного "Кёльна" и "Униона", не впечатляющих "Хайденхайма" и "Фрайбурга". Если продолжат в том же духе – уже через месяц будут за пределами зоны вылета.

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Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм)
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