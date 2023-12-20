Унион – Кёльн 2:0. Берлинцы покидают зону вылета перед праздниками

Бундеслига, 16-й тур

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерай

Унион – Кельн 2:0

Голы: Холлербах 55, Фофана 78

"Унион" покинул зону вылета перед новым годом, обыграв "Кёльн" в матче за 6 очков. Это была трудная игра для берлинцев, которые были заметно хуже в первый час поединка. Но в итоге подопечные Неманьи Бьелицы оказались и свежее, и банально крепче своего оппонента, добыв результат в поединке, который мог закончиться с любым исходом.

Игра "Ан дер Альтен Ферстерай" началась невероятно сонно. Первые полчаса на поле царила откровенная скука – 0.06 ожидаемых голов на двоих чётко передают плачевность картины. Огромное количество брака и нежелание обеих команд рисковать напрочь убили зрелищность.

Но к концу тайма "козлы" наконец разбегались. Ут нанёс опасный удар с линии штрафной, заставив Реннова всерьёз потрудиться. В дебюте второй половины "Кёльн" имел ещё один золотой шанс, но Зельке не смог пробить Реннова ударом на силу с близкого расстояния.

И буквально через несколько минут "Унион" абсолютно неожиданно повёл. Бенедикт Холлербах разобрался с обороной соперника с таким хладнокровием, которое не ожидаешь увидеть от форварда, который прошлый сезон провёл в третьем дивизионе. Принял передачу Фолланда, спокойно убрал защитника на замахе и пробил в ближний угол.

На этом игра была сделана. Фрустрированный "Кёльн" напрочь бросил играть в футбол. Все стали разводить руками, не добегать единоборствах. Игра посыпалась настолько, что до форвардов во втором тайме мяч после пропущенного даже и не доходил. В итоге "Унион" к середине тайма нашёл свой второй гол и закрыл вопрос о победителе досрочно. Фофана обыгрался в стенку с тем же Фолландом, и забил свой долгожданный первый мяч в Бундеслиге.

Унион: Реннов – Юранович, Кнохе, Диогу Лейте, Руссийон (Триммель, 62) – Хедира, Хаберер (Бонуччи, 68), Шафер (Ааронсон, 85) – Фолланд, Беренс (Фофана, 46), Холлербах (Крал, 62)

Кельн: Швебе – Карстенсен, Хайнц, Хюберс, Финкгрефе (Шмитц, 80) – Мартель (Кайнц, 74), Хусейнбашич – Тильманн (Любичич, 60), Ут (Вальдшмидт, 74), Майна – Зельке (Дитц, 74)