Боруссия М – Аугсбург 1:2. Стабильная нестабильность Гладбаха

Бундеслига, 18-й тур

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Аугсбург 1:2

Голы: Сьебатшо 26 – Титц 47, Энгельс 51

Неожиданная победа над "Штутгартом" на прошлых выходных ненадолго возродила мечты фанатов Менхенгладбаха о возрождении их команды. Но уже через неделю эти фантазии распались как карточный домик. Если ещё точнее – как оборона Гладбаха.

Биполярка – это вам не простуда. От неё не избавиться. А иначе, как биполярное расстройство, это не назвать. Гладбах не первый год не может не то, чтобы стабильно отыграть отрезок в пару матчей. А последовательно провести хотя бы игру или тайм.

Так было и сегодня. Два абсолютно проваленных дебюта таймов. Первый раз гости простили, во второй – наказали по полной. Затем некоторое оживление и снова затухание ближе к окончанию половины. С такой последовательностью не может идти речи о чём-либо, кроме как вопроса выживания в элите.

В первом тайме "Аугсбург" мощно стартовал. Демирович, Варгас и Титц спокойно катали мяч почти на линии чужой штрафной. Реджбечай стрелял издали, Варгас опасно бил головой после подачи Йенсена, которая была далеко не единственной в исполнении датчанина.

Но удивительным образом "Боруссия" не только не пропустила, но и вышла вперёд. Как всегда выручил угловой. Дамен ужасно сыграл на выходе, позволив Плеа запустить свечу над воротами. А там уже разобрался мощный Сьебатшо. Затем было пару неплохих проходов Робина Хака, но на этом автор дубля в ворота "Штутгарта" утих, как и вся его команда.

Ещё хуже был дебют второй половины в исполнении хозяев. В классификации Жозе Моуриньо нет термина, чтобы описать эту катастрофу. Это были не "дешёвые голы", а бесплатные. Не бардак в обороне, а настоящий хаос. "Аугсбург" забивал с такой лёгкостью, словно играла праймовая "Барселона" Гвардиолы.

Сначала Мбабу и Йенсен разыграли в чужой штрафной элементарную комбинацию, которую легко завершил Титц ударом в падении. Не прошло и 5 минут, как после вброса из аута Титц пяткой продлил на Демировича, тот в одно касание на Энгельса, а тот зарядил в ближний угол. Не защита, а муляж.

В ответ Плеа мог сравнивать тонким ударом издали. Но у Варгаса и Демировича было столько шансов, что могло дойти и до разгрома хозяев. И это было бы вероятнее, чем ничья. 1:3. "Аугсбург" одержал первую гостевую победу за последние 21 выезд в Бундеслиге. "Боруссия" снова чередует подъёмы и падения.

Боруссия М: Николас – Скалли, Эльведи, Фридрих, Нетц (Лайнер, 71) – Онора (Ранос, 87), Коне (Нойхаус, 71), Райтц (Крамер, 46), Хак (Нгуму, 67) – Плеа, Сьебатшо

Аугсбург: Дамен – Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Яго – Йенсен (Якич, 60), Реджбечай, Энгельс (Педерсен, 73) – Варгас (Майер, 83) – Демирович, Титц (Бельо, 83)