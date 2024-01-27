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Кингсли Коман получил повреждение в матче против Аугсбурга
Лидер Баварии покинул поле на 26-й минуте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Баварии" Кингсли Коман получил травму во время матча 19-го тура Бундеслиги против "Аугсбурга". Французский футболист был вынужден покинуть поле на 26-й минуте из-за полученного повреждения.
По словам журналиста Bild Хейко Ниддерера, вингер получил повреждение левого колена. Отмечается, на первый взгляд, что травма игрока выглядит "не очень оптимистично, но могло быть и хуже".
Всего за "Баварию" француз провел 291 матч, забил 63 гола. Его соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года.
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