  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Кингсли Коман получил повреждение в матче против Аугсбурга
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кингсли Коман получил повреждение в матче против Аугсбурга

Германия
Обновлено

Лидер Баварии покинул поле на 26-й минуте

Кингсли Коман получил повреждение в матче против Аугсбурга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер "Баварии" Кингсли Коман получил травму во время матча 19-го тура Бундеслиги против "Аугсбурга". Французский футболист был вынужден покинуть поле на 26-й минуте из-за полученного повреждения.

По словам журналиста Bild Хейко Ниддерера, вингер получил повреждение левого колена. Отмечается, на первый взгляд, что травма игрока выглядит "не очень оптимистично, но могло быть и хуже".

Всего за "Баварию" француз провел 291 матч, забил 63 гола. Его соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Официально: Борха Иглесиас до конца сезона будет играть за Байер
yellow-arrow
Байер – Боруссия М 0:0. Леверкузен не пробил 2-ю худшую оборону Бундеслиги
yellow-arrow
Бундеслига. Нервная концовка Баварского дерби и громкое заявление Штутгарта в матче за топ-4
Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости