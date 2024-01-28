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Бавария объявила о трансфере защитника Саши Бои

Германия

Также команды обязаны провести две товарищеские игры

Бавария объявила о трансфере защитника Саши Бои

transfermarkt

Новина українською

"Бавария" объявила о трансфере защитника "Галатасарая" Саши Бои.

Мюнхенская "Бавария" заплатила за 23-летнего француза около 30 миллионов евро. Также "Галатасарай" получит 5 миллионов евро бонусов.

Напомним, за текущий сезон Саша Бои провел 19 игр за "Галатасарай" и забил один гол.

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Бавария (Мюнхен) Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
ФК Баварія
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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