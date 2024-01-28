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Бавария объявила о трансфере защитника Саши Бои
Также команды обязаны провести две товарищеские игры
transfermarkt
"Бавария" объявила о трансфере защитника "Галатасарая" Саши Бои.
Мюнхенская "Бавария" заплатила за 23-летнего француза около 30 миллионов евро. Также "Галатасарай" получит 5 миллионов евро бонусов.
???????? Galatasaray reveal the fee and numbers of Sacha Boey deal with Bayern.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2024
◉ Fee €30m guaranteed plus €5m add-ons.
◉ Percentage of future sale.
◉ Two friendly games with 50% of the profits going to Galatasaray. pic.twitter.com/Zx92tRvd0k
Напомним, за текущий сезон Саша Бои провел 19 игр за "Галатасарай" и забил один гол.
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