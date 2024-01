Бавария объявила о трансфере защитника Саши Бои

"Бавария" объявила о трансфере защитника "Галатасарая" Саши Бои.

Мюнхенская "Бавария" заплатила за 23-летнего француза около 30 миллионов евро. Также "Галатасарай" получит 5 миллионов евро бонусов.

???????? Galatasaray reveal the fee and numbers of Sacha Boey deal with Bayern.



◉ Fee €30m guaranteed plus €5m add-ons.

◉ Percentage of future sale.

◉ Two friendly games with 50% of the profits going to Galatasaray. pic.twitter.com/Zx92tRvd0k