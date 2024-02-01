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Бывший клуб Коноплянки может потерять профессиональный статус
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S04
"Шальке 04" может лишиться профессионального статуса из-за долгов, сообщает Marca.
По информации источника, долги клуба составляют около 165 млн евро. В случае вылета в третий дивизион Германии, гельзенкирхенцы не получат аттестации от немецкого футбольного союза, и потеряют право выступать на профессиональном уровне. Таким образом, "Шальке" объявит о банкротстве, и начнёт свой путь с 6-го дивизиона Германии среди аматорских команд.
Напомним, что с 2016 по 2019 годы в составе "кобальтовых" выступал украинец Евгений Коноплянка.
На данный момент "Шальке" занимает 15-е место в таблице Второй Бундеслиги с 20-ю очками, опережая "Ганзу" и брауншвейгский "Айнтрахт" по дополнительным показателям.
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