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Бывший клуб Коноплянки может потерять профессиональный статус

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Бывший клуб Коноплянки может потерять профессиональный статус

S04

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"Шальке 04" может лишиться профессионального статуса из-за долгов, сообщает Marca.

По информации источника, долги клуба составляют около 165 млн евро. В случае вылета в третий дивизион Германии, гельзенкирхенцы не получат аттестации от немецкого футбольного союза, и потеряют право выступать на профессиональном уровне. Таким образом, "Шальке" объявит о банкротстве, и начнёт свой путь с 6-го дивизиона Германии среди аматорских команд.

Напомним, что с 2016 по 2019 годы в составе "кобальтовых" выступал украинец Евгений Коноплянка.

На данный момент "Шальке" занимает 15-е место в таблице Второй Бундеслиги с 20-ю очками, опережая "Ганзу" и брауншвейгский "Айнтрахт" по дополнительным показателям.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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