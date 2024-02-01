Бывший клуб Коноплянки может потерять профессиональный статус

"Шальке 04" может лишиться профессионального статуса из-за долгов, сообщает Marca.

По информации источника, долги клуба составляют около 165 млн евро. В случае вылета в третий дивизион Германии, гельзенкирхенцы не получат аттестации от немецкого футбольного союза, и потеряют право выступать на профессиональном уровне. Таким образом, "Шальке" объявит о банкротстве, и начнёт свой путь с 6-го дивизиона Германии среди аматорских команд.

Напомним, что с 2016 по 2019 годы в составе "кобальтовых" выступал украинец Евгений Коноплянка.

На данный момент "Шальке" занимает 15-е место в таблице Второй Бундеслиги с 20-ю очками, опережая "Ганзу" и брауншвейгский "Айнтрахт" по дополнительным показателям.