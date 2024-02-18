Третье поражение подряд. Бохум - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча

Тухель продолжает терять очки в чемпионате. Сегодня "Бавария" второй раз подряд уступила в чемпионате, между этим проиграв "Лацио" в Лиге Чемпионов. Дайо Упамекано продолжает показывать перфоманс, удаляясь во втором поединке.

"Бохум" в свою очередь удачно использует шанс и обыгрывает мюнхенский коллектив.

Бундеслига, 22-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум - Бавария 3:2

Голы: Асано 38, Шлоттербек 44, Штегер 77 (п) - Мусиала 14, Кейн 87