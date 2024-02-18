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Третье поражение подряд. Бохум - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча

Германия
Обновлено

Бохум - Бавария ⋉3:2⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Третье поражение подряд. Бохум - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тухель продолжает терять очки в чемпионате. Сегодня "Бавария" второй раз подряд уступила в чемпионате, между этим проиграв "Лацио" в Лиге Чемпионов. Дайо Упамекано продолжает показывать перфоманс, удаляясь во втором поединке.

"Бохум" в свою очередь удачно использует шанс и обыгрывает мюнхенский коллектив.

Бундеслига, 22-й тур
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум - Бавария 3:2
Голы: Асано 38, Шлоттербек 44, Штегер 77 (п) - Мусиала 14, Кейн 87

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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