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Третье поражение подряд. Бохум - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча
Бохум - Бавария ⋉3:2⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тухель продолжает терять очки в чемпионате. Сегодня "Бавария" второй раз подряд уступила в чемпионате, между этим проиграв "Лацио" в Лиге Чемпионов. Дайо Упамекано продолжает показывать перфоманс, удаляясь во втором поединке.
"Бохум" в свою очередь удачно использует шанс и обыгрывает мюнхенский коллектив.
Бундеслига, 22-й тур
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум - Бавария 3:2
Голы: Асано 38, Шлоттербек 44, Штегер 77 (п) - Мусиала 14, Кейн 87
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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