В Лейпциге не уверены по поводу будущего Хави Симонса. Все зависит от решения ПСЖ после саги из Мбаппе

Директор РБ "Лейпциг" Рувен Шредер прокомментировал ситуацию по поводу будущего арендованного у ПСЖ полузащитника Хави Симонса.

“Он вернется в ПСЖ в конце текущего сезона, это не 18-месячная аренда. Мы сможем попросить новую аренду в следующем сезоне, я не настроен оптимистично… но это будет зависеть от того, что ПСЖ захочет делать после саги из Мбаппе”, - сказал Шредер.

В этом сезоне на счету Симонса восемь голов и девять ассистов в 31 матче за "Лейпциг" во всех турнирах.

Отметим, что в начале своей аренды в немецком клубе нидерландца оценивал Transfermarkt в 40 миллионов евро. Сейчас его ориентировочная стоимость выросла до 70 млн евро.