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В Лейпциге не уверены по поводу будущего Хави Симонса. Все зависит от решения ПСЖ после саги из Мбаппе

Германия
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Пока он играет на правах аренды

В Лейпциге не уверены по поводу будущего Хави Симонса. Все зависит от решения ПСЖ после саги из Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор РБ "Лейпциг" Рувен Шредер прокомментировал ситуацию по поводу будущего арендованного у ПСЖ полузащитника Хави Симонса.

“Он вернется в ПСЖ в конце текущего сезона, это не 18-месячная аренда.

Мы сможем попросить новую аренду в следующем сезоне, я не настроен оптимистично… но это будет зависеть от того, что ПСЖ захочет делать после саги из Мбаппе”, - сказал Шредер.

В этом сезоне на счету Симонса восемь голов и девять ассистов в 31 матче за "Лейпциг" во всех турнирах.

Отметим, что в начале своей аренды в немецком клубе нидерландца оценивал Transfermarkt в 40 миллионов евро. Сейчас его ориентировочная стоимость выросла до 70 млн евро.

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РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Хави Симонс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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