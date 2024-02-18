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В Лейпциге не уверены по поводу будущего Хави Симонса. Все зависит от решения ПСЖ после саги из Мбаппе
Пока он играет на правах аренды
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор РБ "Лейпциг" Рувен Шредер прокомментировал ситуацию по поводу будущего арендованного у ПСЖ полузащитника Хави Симонса.
“Он вернется в ПСЖ в конце текущего сезона, это не 18-месячная аренда.
Мы сможем попросить новую аренду в следующем сезоне, я не настроен оптимистично… но это будет зависеть от того, что ПСЖ захочет делать после саги из Мбаппе”, - сказал Шредер.
В этом сезоне на счету Симонса восемь голов и девять ассистов в 31 матче за "Лейпциг" во всех турнирах.
Отметим, что в начале своей аренды в немецком клубе нидерландца оценивал Transfermarkt в 40 миллионов евро. Сейчас его ориентировочная стоимость выросла до 70 млн евро.
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