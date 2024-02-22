Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Баварию" или "Ливерпуль" летом.

"Бавария" или "Ливерпуль"? Я не могу сказать вам ничего нового. Сейчас я тренер леверкузенского "Байера", и это точно. Относительно своего будущего, не могу сказать ничего конкретного".

"Был ли звонок из "Баварии"? Это лишь гипотетически, опять же - мне нечего сказать", - добавил Алонсо.

Сейчас подопечные Хаби лидируют в турнирной таблице Бундеслиги и имеют 58 баллов.