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Манчестер Сити, Бавария, Реал и Ливерпуль следят за тренером Байера

Германия

Байер под руководством Алонсо еще ни разу не проиграл в этом сезоне

Манчестер Сити, Бавария, Реал и Ливерпуль следят за тренером Байера

Фото: bayer04.de

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"Манчестер Сити", "Бавария", мадридский "Реал" и "Ливерпуль" следят за главным тренером леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо, сообщает BBC.

По информации источника, "горожане" присматриваются к испанскому тренеру на случай, если Хосеп Гвардиола не продлит контракт, заканчивающийся следующим летом. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену Юргену Клоппу в "Ливерпуле". Немецкий специалист покинет мерсисайдский клуб после завершения нынешнего сезона.

Алонсо стал главным тренером немецкой команды в октябре 2022 года. В нынешнем сезоне "Байер" после 18 сыгранных матчей Бундеслиги является лидером чемпионата с 48 очками. При этом команда под руководством испанского специалиста еще ни разу не проиграла в сезоне-2023/2024, одержав 24 победы и трижды сыграв вничью.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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