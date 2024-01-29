Манчестер Сити, Бавария, Реал и Ливерпуль следят за тренером Байера

"Манчестер Сити", "Бавария", мадридский "Реал" и "Ливерпуль" следят за главным тренером леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо, сообщает BBC.

По информации источника, "горожане" присматриваются к испанскому тренеру на случай, если Хосеп Гвардиола не продлит контракт, заканчивающийся следующим летом. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену Юргену Клоппу в "Ливерпуле". Немецкий специалист покинет мерсисайдский клуб после завершения нынешнего сезона.

Алонсо стал главным тренером немецкой команды в октябре 2022 года. В нынешнем сезоне "Байер" после 18 сыгранных матчей Бундеслиги является лидером чемпионата с 48 очками. При этом команда под руководством испанского специалиста еще ни разу не проиграла в сезоне-2023/2024, одержав 24 победы и трижды сыграв вничью.