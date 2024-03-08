Бундеслига, 25-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Унион 2:0

Голы: Гирасси 19, Фюрих 65

"Штутгарт" продолжает жить мечтой об Лиге Чемпионов, выиграв свой 6-й матч в семи последних турах Бундеслиги. Подопечные Себастьяна Хёнесса на 9 очков отрываются от Дортмунда и на 10 от "РБ Лейпцига", которые завтра проведут свои матчи 25-го тура. С первыми "швабам" вскоре предстоит сыграть на выезде, и результат этой игры может существенно повлиять на гонку за топ-4.

Объективно сегодняшняя игра не сильно отличалась от недавнего поединка против "Кёльна" две недели назад, когда "швабы" в последних раз теряли очки. Упёртый "Унион" зарылся в оборону не менее глубоко, чем "козлы". И пожалуй даже немного качественнее. И если судить по моментам (а вернее их абсолютному минимуму) и ожидаемым голам, то это привело к абсолютно равному поединку.

Но у "Штутгарта" был человек, способный сделать разницу даже в таком сценарии. Конечно же, речь о Серу Гирасси, третьем лучшем бомбардире европейского сезона. В дебютные 20 минут гвинеец воспользовался редким для этого поединка пространством за линией обороны, после чего вовремя открылся под передачу Каразора из глубины. И мастерски исполнил в дальний угол в одно касание, забив свой 21-й в 19-ти матчах чемпионата.

По сути, это был первый и последний очевидным момент за игру для хозяев. К тому моменту они вообще могли проигрывать, забей на первых минутах Вертессен после ошибки Нюбеля при игре в пас. Но бельгиец не наказал вратаря за ошибку. И как оказалось, это была лучшая возможность для этого. Были ещё пару невзрачных ударов Фолланда со средней дистанции. Удары Вертессена и Тузара с угловых после перерыва. Но "Унион" в последней трети был слаб.

В то же время "Штутгарт" тоже не особо создавал. Но связка Фюриха и Миттельштедта, разорвавшая "волков" в прошлом туре, снова дала результат. И сняла все вопросы за 25 минут до конца. Фюрих в двух идентичных ситуаций пробил в дальний угол с угла штрафной площади. Оба раза Юранович не мог его встретить, ведь Миттельштедт открывался ему за спину. И со второй попытки Крис таки пробил Реннова. 2:0. "Швабы" продолжают набирать очки вопреки некоторым игровым трудностям.

Штутгарт: Нюбель – Штенцель (Левелинг, 60), Ито, Руо (Антон, 46), Миттельштедт – Каразор, Штиллер (Дауд, 82) – Вагноман, Мийо (Ундав, 60), Фюрих (Чжон Ву Ен, 82) – Гирасси

Унион: Реннов – Юранович, Фогт, Диогу Лейте (Руссийон, 82), Дуки, Гозенс (Бедиа, 83) – Шафер, Хедира (Крал, 66), Тузар – Фолланд (Ааронсон, 73), Вертессен (Холлербах, 67)

Удаление: Шефер 69