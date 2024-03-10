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Боруссия Дортмунд впервые со времен Клоппа не проиграла в восьми гостевых матчах подряд

Германия

Однако вскоре все может завершиться

Боруссия Дортмунд впервые со времен Клоппа не проиграла в восьми гостевых матчах подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 25 тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд победила "Вердер" на "Везерштадионе" в Бремене.

Для "шмелей" этот матч стал восьмым подряд в гостях, в котором они не проиграли. За этот отрезок поединков подопечные Терзича четырежды победили и столько раз сыграли вничью.

Как сообщает Opta, эта удачная выездная серия является самой длинной из времен Юргена Клоппа. В 2012-2013 годах "Боруссия" не проиграла в 10 встречах в гостях подряд.

В настоящее время дортмундцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Следующий выездной поединок в рамках Бундеслиги команда проведет 30 марта против "Баварии".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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