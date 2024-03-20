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Ули Хенесс - об Алонсо: Он доказал, что может быть тренером для больших команд

Германия

Хенесс рассказал о главном тренере Байера

Ули Хенесс - об Алонсо: Он доказал, что может быть тренером для больших команд

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images

Новина українською

Член совета директоров "Баварии" Ули Хенесс высказался о главном тренере "Байера" Хаби Алонсо.

"Он доказал, что может быть тренером для больших команд. Сотрудничать с ним будет намного сложнее, потому что такие клубы, как "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Леверкузен" работают над этим".

Сейчас "Байер" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, они имеют 70 баллов по итогам 26 туров.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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