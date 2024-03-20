Ули Хенесс - об Алонсо: Он доказал, что может быть тренером для больших команд

Член совета директоров "Баварии" Ули Хенесс высказался о главном тренере "Байера" Хаби Алонсо.

"Он доказал, что может быть тренером для больших команд. Сотрудничать с ним будет намного сложнее, потому что такие клубы, как "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Леверкузен" работают над этим".