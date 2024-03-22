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Сане - о своей дисквалификации: Я хочу использовать это время, чтобы быть в лучшей физической форме
Игрок пропустит товарищеские матчи сборной
Фото: fcbayern.com
Вингер "Баварии" Лерой Сане пропустит товарищеские матчи сборной Германии из-за дисквалификации. Игрок прокомментировал эту ситуацию.
"Конечно, я хотел бы присутствовать на играх против Франции и Нидерландов. Я хочу использовать это время, чтобы быть в лучшей физической форме до конца сезона. Скрещиваю пальцы за команду в следующих двух играх".
Напомним, что сборная Германии сыграет против Франции (23 марта) и Нидерландов (26 марта).
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