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Дебют опорника Баварии в сборной Германии придется отложить из-за болезни - Источник
Он вернется к игре в конце марта
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник мюнхенской "Баварии" Александар Павлович покинул лагерь национальной сборной Германии из-за болезни.
По информации издания Bild, у игрока диагностировали тонзиллит (воспаление гланд). Ожидается, что футболист восстановится к поединку против "Боруссии Д" 30 марта.
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Павлович в этом сезоне Бундеслиги сыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Bild
Опубликовал: Екатерина Власова
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