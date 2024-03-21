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Дебют опорника Баварии в сборной Германии придется отложить из-за болезни - Источник

Германия
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Он вернется к игре в конце марта

Дебют опорника Баварии в сборной Германии придется отложить из-за болезни - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник мюнхенской "Баварии" Александар Павлович покинул лагерь национальной сборной Германии из-за болезни.

По информации издания Bild, у игрока диагностировали тонзиллит (воспаление гланд). Ожидается, что футболист восстановится к поединку против "Боруссии Д" 30 марта.

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Павлович в этом сезоне Бундеслиги сыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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