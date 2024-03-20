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Нагельсман прокомментировал травму Мануэля Нойера

Германия
Обновлено

Голкипер не сыграет в товарищеских матчах сборной

Нагельсман прокомментировал травму Мануэля Нойера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн подтвердил, что голкипер Мануэль Нойер пропустит два ближайших матча из-за травмы.

"Он выбыл на две игры (с Францией и Нидерландами) и, возможно, на матч "Бавария" - "Дортмунд"..., но это не моя работа. Это очень раздражает".

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Мануэль Нойер, капитан сборной Германии и "Баварии", должен пройти медицинское обследование в Мюнхене.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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