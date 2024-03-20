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Нагельсман прокомментировал травму Мануэля Нойера
Голкипер не сыграет в товарищеских матчах сборной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн подтвердил, что голкипер
"Он выбыл на две игры (с Францией и Нидерландами) и, возможно, на матч "Бавария" - "Дортмунд"..., но это не моя работа. Это очень раздражает".
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Мануэль Нойер, капитан сборной Германии и "Баварии", должен пройти медицинское обследование в Мюнхене.
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