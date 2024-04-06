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Томас Мюллер проведет свой 700-й матч в составе Баварии

Германия

До абсолютного рекорда совсем немного

Томас Мюллер проведет свой 700-й матч в составе Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 28 тура чемпионата Германии "Хайденхайм" сыграет против "Баварии".

В основном составе "пивоваров" появится Томас Мюллер. Для него этот поединок станет 700 за клуб в карьере.

Полузащитник станет первым полевым игроком, достигшим такой отметки. В общей сложности во всей истории "Баварии" только у голкипера Зеппа Майера больше поединков за мюнхенцев (709).

В текущем сезоне у "Баварии" осталось кроме сегодняшнего матча еще гарантированных восемь поединков. Также мюнхенцы могут пройти в полуфинал Лиги чемпионов, увеличив это количество.

Мюллер является воспитанником "Баварии". Он всю свою карьеру провел в мюнхенском клубе. Его контракт с пивоварами рассчитан до лета 2025 года.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Хайденхайм
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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