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Милан собирается выкупить контракт Беговича
Игрок может остаться в Италии
Голкипер "Борнмута" Асмир Бегович, вторую часть сезона-2019/20 проведший на правах аренды в "Милане", может остаться в Италии. "Россонери" намерены выкупить 33-летнего боснийца у вылетевшего из АПЛ клуба, сообщает The Telegraph.
Бегович продолжит оставаться в "Милане" сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы. В сезоне-2019/20 голкипер провел за "Милан" 2 матча в Серии А, пропустив при этом 3 гола.
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