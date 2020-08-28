Милан собирается выкупить контракт Беговича

Голкипер "Борнмута" Асмир Бегович, вторую часть сезона-2019/20 проведший на правах аренды в "Милане", может остаться в Италии. "Россонери" намерены выкупить 33-летнего боснийца у вылетевшего из АПЛ клуба, сообщает The Telegraph.

Бегович продолжит оставаться в "Милане" сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы. В сезоне-2019/20 голкипер провел за "Милан" 2 матча в Серии А, пропустив при этом 3 гола.