Португальский журналист: Роналду уже поговорил с Гвардиолой

Португальский журналист Гонсалу Мендеш в своём "твиттере" сообщил, что сделка по трансферу Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Сити" завершена.

"Роналду и "Манчестер Сити". Готово. Роналду понимает, что "Манчестер Сити" в настоящее время — его лучший вариант, прежде чем отправиться в МЛС. Роналду уже поговорил с Гвардиолой. Теперь всё в руках Мендеса… и "Ювентуса", — написал журналист.

36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.