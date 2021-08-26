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Португальский журналист: Роналду уже поговорил с Гвардиолой

Италия
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Похоже, что переход состоится

Португальский журналист: Роналду уже поговорил с Гвардиолой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский журналист Гонсалу Мендеш в своём "твиттере" сообщил, что сделка по трансферу Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Сити" завершена.

"Роналду и "Манчестер Сити". Готово. Роналду понимает, что "Манчестер Сити" в настоящее время — его лучший вариант, прежде чем отправиться в МЛС. Роналду уже поговорил с Гвардиолой. Теперь всё в руках Мендеса… и "Ювентуса", — написал журналист.

36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Сити
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