Серия А. Наполи неудержим - вновь 4:0 в гостях, Лацио спасается в добавленное время

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Наполи" 0:4

Голы: Осимхен 10, 50, Руис 39, Зелински 59

"Сампдория": Аудеро, Берешински (Депаоли 71), О. Колли, Йошида, Ауджелло, Торсби (Аскильдсен 71), Адриен Силва (Экдаль 55), Кандрева, Дамсгор, Квальярелла (Торрегросса 55), Капуто (Черво 84)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани (Манолас 48), Кулибали, Руи, Ангисса, Руис, Лосано (Унас 81), Зелински (Элмас 68), Инсинье (Политано 68), Осимхен (Петанья 82)

Предупреждения: Дамсгор 22, Депаоли 76 - Манолас 87

В четырёх первых турах "Наполи" не просто остался единственной командой лиги без очковых потерь, а ещё и продемонстрировал всё, что нужно лидеру. Пропустил лишь два мяча, устроил камбек, вырвал две победы в концовке, одну вдесятером и одну разгромную. Девять разных игроков уже забивали за него. Сплоченность, силу, яркость, характер, а главное - неимоверное спокойствие - отмечают все. При этом игроки и тренер Лучано Спаллетти упорно заявляют, что первое место на этой стадии не важно и не должно стать навязчивой идеей. Правильный подход.

Тренер сегодняшнего соперника Роберто Д'Аверса сказал просто: "У них нет слабых мест". Этот самый соперник мог доставить проблемы. Ведь он уже останавливал "Интер" и "Сассуоло", чуть не отобрал очки у "Милана", крепкий и организованный. Но этого не хватило для того, чтобы потревожить неаполитанцев.

Вообще-то, в первой четверти матча тревожить лидера лиги удавалось. "Сампдория" доминировала, прессинговала, больше владела мячом. Удар Силвы Оспина блестяще вытащил из-под перекладины, вытащил и удар Йошиды головой с подачи углового, и Кандревы справа низом. "Наполи" оставались лишь длинные мячи. И они сработали ещё в самом дебюте, до этих моментов соперника. Йошида проспал, Осимхен выбрался один-на-один и пробил вo вратаря. Затем проспали уже сразу двое, Виктор отдал левее Инсинье, получил, еле достал, но Аудеро отбил уже за линией ворот.

С начала второй четверти гости уже ощущали себя гораздо комфортнее. Держали игру в центре поля, постепенно строили атаки. После серии навесов на 35-ой минуте Кандрева ещё успел выстрелить чуть неточно. Но на это был получен ответ. Удар Инсинье издали отбил Аудеро. А прорыв Лосано по правому флангу, прострел, скидка назад Инсинье и ювелирный удар низом Руиса с 18-ти метров - так забивался второй гол. Третий же в начале второго тайма Осимхен забил с прострела Лосано. После чего оставалось лишь докатить мяч до конца без лишних проблем.

Лосано ещё и добил прострелом на этот раз на Зелински.

Седьмая гостевая победа "Наполи" подряд, седьмой гостевой матч подряд с как минимум двумя забитыми. Второй подряд на всех полях с четырьмя забитыми после 4:0 в Удине три дня тому. Шестая победа подряд на всех полях в очных матчах и 11-ая в 12-ти последних таких. С "Сампдорией" ему традиционно легко. Хотя сейчас ему легко со всеми. Запас прочности огромен.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Лацио" 1:1

Голы: Пьяца 76 - Иммобиле 90+2 (пен.)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Родригес, Синго, Побега, Мандрагора (Лукич 63), Айна (Ансальди 63), Линетти (Ринкон 74), Брекало (Пьяца 74), Санабрия

"Лацио": Рейна, Марушич (Лаццари 62), Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Акпа-Акпро (Мурики 79), Катальди (Лейва 70), Луис Альберто (С. Милинкович-Савич 46), Фелипе Андерсон, Иммобиле, Моро (Педро 46)

Предупреждения: Мандрагора 18, Айна 31, Брекало 37 - Марушич 45+2, С. Милинкович-Савич 60, Луис Фелипе 65

"Лацио" в первых двух турах выглядел ещё круче. Но затем проиграл "Милану" в одни ворота, в Лиге Европы из-за глупой ошибки вратаря. Еле вытащил 2:2 дома у кризисного "Кальяри". Маурицио Сарри уже говорит, что его новая команда не понимает его, не умеет играть в его стиле, делает все наоборот. Без него, дисквалифицированного, за три дня до Римского дерби, в гостях против команды, победившей и не пропустившей в двух матчах подряд, всегда мотивированной против него из-за лютой вражды между президентами клубов, просто хотелось не проиграть.

Этот матч был гораздо менее качественным, чем в Генуе. Зато более напряжённым. В его первой четверти игры вообще не было, команды почти не пробивали по воротам, разве что издали, застревали в жесткой борьбе в центре поля. Затем "Торо" добавил, начал доминировать. Рейне пришлось тащить удар головой Санабрии. Второй тайм проходил примерно в той же динамике, вот только доминирование хозяев началось раньше. Ударом Ансальди слета. Чуть неточным. В итоге на этот раз они сумели и успели забить. Удар головой Пьяцы с навеса Синго уже был неберущимся.

Хозяева вроде бы не собирались снижать давление. Пьяца мощно пробил издали, и Рейне пришлось тащить. Джиджи пробил головой с подачи углового. Лишь минуте на 87-ой гостям удалось пробраться к штрафной Вани Милинковича-Савича, младшего брата Сергея. Вратарь вначале уверенно отбил слабый удар головой Иммобиле с острого угла. А вот отбить пенальти Чиро (смазавшего такой против "Торино" в предыдущем сезоне) не сумел, прыгнув в другой угол. Здесь ошибся Джиджи, при длинном забросе зацепив Мурики не в самой опасной ситуации.

"Лацио" все еще играет слабо, к дерби подходит далеко не в лучшем состоянии. Но хотя бы не проиграл на сложном выезде, да еще и отыгрался в самой концовке. Хотя бы это должно добавить немного уверенности.