Ловушка для соперников грандов. Итоги пятого тура Серии А

Фиорентина - Интер 1:3

Болонья - Дженоа 2:2

Аталанта - Сассуоло 2:1

Специя - Ювентус 2:3

Салернитана - Эллас Верона 2:2

Милан - Венеция 2:0

Кальяри - Эмполи 0:2

Торино - Лацио 1:1

Сампдория - Наполи 0:4

Рома - Удинезе 1:0

Туры посреди недели считаются ловушкой для грандов. Из-за занятости в Еврокубках, накапливания трех матчей в неделю, ротации состава. Хотя на самом деле они стают ловушкой для их соперников. Все же у Топов длинная скамейка, они привыкли играть по три матча в неделю и умеют подходить к ним. Негранды не умеют и не обладают достаточной скамейкой. Вот и в пятом туре Серии А сезона 2021/22 им не хватило именно дыхания, помощи от запасных. А как раз "Ювентусу", "Милану", "Наполи", "Интеру", "Лацио", "Роме" запасные очень помогли.

Радуга над Неаполем

"Mamma mia, каков "Наполи"! Он мчит как поезд!" Этими эмоциями журналиста Tutto Napoli Франческо Моларо достаточно подытожить матч лидера лиги. Ничего не останавливает этот поезд. Ни всего три дня отдыха по сравнению с четырьмя - соперника, ни сила соперника, остановившего "Интер" и чуть не остановившего "Милан", ни третий гостевой матч за восемь дней. "Везувиани" добыли второй 4:0 в гостях за трое суток и остаются единственной командой Серии А без очковых потерь. Также у них уже семь побед в гостях подряд в лиге с двумя и более забитыми в каждом матче.

Начиналось все не так просто. Оба тренера после матча говорили о сейвах вратаря гостей Оспины, Роберто Д'Аверса назвал счет несправедливым и отметил преимущество во владении мячом "Дории" в первом тайме. Лучано Спаллетти также говорил о проблемном первом тайме и страданиях его игроков. Первая четверть матча и вправду была тяжелой. Но даже тогда "Наполи" забил, находя длинные забросы, простор и ошибки соперников. Виктор Осимхен прорвался. В итоге он сделал дубль. Лосано - два ассиста, Зелински начал сезон. В итоге получилось легко и спокойно.

При этом "Наполи" не витает в облаках. Еще до матча Спаллетти и Лоренцо Инсинье говорили о малой значимости первого места сейчас. Им расскажут, что это третий раз в истории команды, когда начинает сезон с пяти побед в пяти матчах, и в двух предыдущих случаях она в итоге не взяла Скудетто. Но сейчас все радужно.

Чемпионское выступление

"Интер" также поначалу страдал. Как и в двух предыдущих гостевых матчах в Вероне и Генуе. На 29-ой минуте матча во Флоренции, где выиграл лишь один из семи предыдущих в лиге, счет по ударам по воротам был 1:7. Он даже не забил в это время, а пропустил. Симоне Индзаги говорил о страданиях, постоянных потерях мяча. Отбиваться от агрессивной "Фиорентины", пришедшей к матчу с тремя победами подряд, было очень сложно. Ее наставник Винченцо Итальяно пожалел о том, что не забила второй гол до перерыва, который, по его словам, заслужила.

Зато во втором тайме была уже совсем другая игра. "Нерадзурри" сразу же забили дважды, в том числе выведя на голевую позицию правого защитника Дармиана, и затем крепко держали игру в руках. В итоге они выиграли матч по ударам по воротам, вытащили удаление соперника, забили ему третий мяч. Выйдя уже на 18 в пяти. Индзаги в итоге говорил о выступлении "великой команды", о терпении. "Я знал, что они не сумеют сохранить такой темп весь матч". А Итальяно признавал поражение в дуэлях, недостаток смелости и агрессии после перерыва. Сил не хватило.

Чемпионское выступление на непростом выезде. На опыте и характере.

Отдых, опыт и характер

"Милан" также отыграл на опыте и характере. Дома, против новичка лиги, ему должно было быть гораздо легче. Правда, задание осложнялось травмами Жиру, Ибрагимовича, Калабрии, отдыхом Салемакерса и абсолютно всей линии обороны. А также ментальной и физической усталостью после матчей против "Лацио", "Ливерпуля" и "Ювентуса" за восемь дней. В первый час игры самый молодой стартовый состав в этом сезоне во всей лиге (24 года и 166 дней), несмотря на огромное преимущество, даже не был особо близок к голу.

Игру сделало возвращение лидеров на поле. Ведущий левый защитник Тео Эрнандес вышел и стал первым защитником команды с голом и ассистом в одном матче с тех пор, как такую статистику начали подсчитывать (17 лет). Его отклик на отличный заброс Беннасера и прострел на Диаса, отклик на отличный прорыва Салемакерса на дриблинге (еще одна замена) были замечательными. Сам Диас забил свой первый гол в карьере на "Сан Сиро". А в обороне не было абсолютно никаких проблем с восьмым "сухим" матчем в лиге из последних десяти.

Миланцам нужно было снятие напряжения, отдых и, конечно, три очка. Пиоли остался доволен взрослым выступлением и применением наработок предыдущего сезона. Все у них в порядке.

Сложно, но положительно

"Роме" при желании также можно было предъявить претензии. В матче против "Удинезе", как в почти всех других в этом сезоне, она нередко теряла контроль над игрой, над центром поля. Второй тайм точно был неудачным. В атаке, кроме бешеного стартового штурма с двумя ударами в стойки и гола на 36-ой минуте, не создала ничего. Шум, который традиционно подняли в Риме после ее первого поражения в сезоне (Жозе Моуриньо даже призывал успокоиться и превратить грусть в мотивацию, а не в депрессию) и мысли о Римском дерби в воскресенье мешали.

Впрочем, в преддверии дерби была важна прежде всего победа. После трех пропущенных в Вероне и семи в целом в сезоне очень важен был и "сухой" матч. "Рома" подошла к матчу с мотивацией, серьезностью, играла собранно. Первый тайм выиграла по ударам по воротам со счетом 10:1, и Моуриньо говорил о полном контроле в это время. А во втором тайме "мы потеряли контроль, но все равно играли как команда, сплоченно, перекрывали пространство и отодвигали мяч в менее опасные зоны". Вратарю Патрисиу почти не пришлось работать.

"Мы будем работать и с нашими достоинствами, и с недостатками. Матч был сложным, но положительным. После поражения следующий матч всегда эмоционально сложен". Моуриньо трезво смотрит на вещи.

По-настоящему отрицательный итог этого матча - лишь удаление самого яркого игрока команды, ее лидера и капитана Лоренцо Пеллегрини. Его отсутствие в дерби может стать решающим.

Очень сложно, но положительно

"Рома" решила не рисковать и выпустила сильнейший состав. "Лацио" же наоборот, решил поберечь силы и убрал в запас Педро, Лейву и Сергея Милинковича-Савича. Хотя и с ними было бы сложно в Турине. Президенты клубов враждуют, и Урбано Кайро всегда пытается насолить Клаудио Лотито. Подопечные Ивана Юрича подошли к матчу с двумя победами подряд и уверенными в себе. А тренерский штаб Маурицио Сарри признает, что переход команды на абсолютно противоположный стиль игры буксует, и игроки его еще не понимают. Потому ничья - неплохо.

По игре все хуже. Уже четыре матча подряд во всех турнирах без побед - далеко не случайный результат. В целом три первые четверти матча были весьма некачественными по игре, при этом по ударам по воротам "Торино" вел со счетом 11:2. Затем он забил, должен был забивать еще, и Юрич остался весьма злым из-за упущенной таким образом победы. В добавленное время, с пенальти. Но для "Лацио" это означает характер. Потому можно понять сайт его болельщиков Lazio Siamo Noi, говоривший о "тысяче страданий" и назвавший добытое очко "золотым".

Corriere Dello Sport видит стакан "Лацио" после этого матча "наполовину полным". Из него действительно можно вынести кое-что полезное.

Значение первой и второй побед

Кое-что может вынести из своего матча и "Ювентус". Бешенство Массимилиано Аллегри, его открытая критика в адрес своих молодых игроков и характера команды в целом принесли плоды. "Специи" забили Мойзе Кен, Федерико Кьеза, Матейс Де Лихт. Люди, статус которых перед матчем выглядел сильно пошатнувшимся. Кьеза забивал, вначале отобрав мяч на фланге, продравшись и потом вновь отбирая его в штрафной, Де Лихт - после борьбы при угловом. Сам же Аллегри, говоривший о своих ошибках с заменами ранее, на этот раз угадал. Мората и Локателли очень помогли.

В конце концов, впервые в сезоне команда забила во втором тайме, и сразу же дважды, впервые ответила забитым голом на пропущенный (после семи пропущенных без ответа), и сразу двумя. Впервые в сезоне устроила камбек. Избежала первого в своей истории начала с пятью турами без побед. Нанесла 26 ударов по воротам против десяти - соперника. Оптимисты уже могут заявить, что ее сезон начался, и она медленно, но верно поползет наверх. Аллегри говорит о важной победе, даже рад, что ее удалось добыть в страданиях.

Разумеется, остались и пессимисты. Видящие 19-ый матч подряд с пропущенными мячами (чего не было с 1955-го года), восемь пропущенных в пяти первых матчах, что случилось лишь во второй раз за 60 лет. Крайне слабую оборону, вратаря, пропустившего в ближний угол, неуравновешенный центр поля, часто терявший контроль над игрой. Наставник "Специи" Тьяго Мотта заявил, что, если бы счет после убойного момента в середине второго тайма стал 3:1, все бы пошло по-другому. В концовке матча Щесны спас от верного гола.

Значение этой победы мы поймем лишь позже.

Такой победой для "Аталанты" послужила вырванная в Салерно. Она начала ползти наверх. Против "Сассуоло" по качеству уже отыграла свой лучший матч в сезоне в лиге. Она выглядела лучше и в яркой перестрелке в первом тайме, создала гораздо больше, хотя и отдала мяч. А во втором четко играла на удержание счета, держа соперника далеко от ворот Муссо. В итоге гости нанесли лишь восемь ударов по воротам, в створ попав лишь дальним ударом, проспанным Муссо. Выступление, еще далекое от привычной яркости, но уже мощное, качественное.

Джан Пьеро Гасперини остался доволен качеством матча и как нейтральный зритель, и как тренер "Аталанты". Хотя и говорил о болезненном втором тайме. Ему понравилась игра со страстью, с характером. Должен понравиться и прогресс в обороне, ведь в его каденции "Богиня" никогда не пропускала так мало в первых пяти матчах - четыре мяча. На всем этом, на десяти очках (лишь на три меньше, чем у "Интера" и "Милана"), можно строить.

Неудачливые соперники Топов

Соперники грандов упустили шансы отобрать у них очки, и потому тренеры неудачников весьма разочарованы. Алессио Дионизи из "Сассуоло" не интересует игра без результата, он видел близость 2:2, сетовал на последний пас, требовал пенальти в концовке матча. Итальяно видел 70 минут игры на равных с чемпионом. Лука Готти из "Удинезе" заявил о недовольстве, также о неудачном креативе. Паоло Дзанетти, наставник "Венеции" - о слишком глубокой обороне и поражениях в дуэлях. Мотта как раз был очень доволен игрой, но ведь говорил о 3:1.

Ну а Иван Юрич, единственный, кто отобрал очки у команды Топ-7 предыдущего сезона, просто назвал игроков "Торино" лузерами, причём более грубым словом. "Мы не позволяли "Лацио" ничего и доминировали. Я очень зол".

Украинский след

Лучшим игроком матча в Бергамо все признали Давиде Дзаппакосту. Его называли "поездом", "молотом", ставили даже оценки 7.5. "Семёрки" ставили Гозенсу, Сапате, иногда - Коопмейнерсу или одному из защитников. За ними же шли несколько игроков с 6.5, в том числе и Руслан Малиновский. Хотя все три ведущие газеты страны дали ему лишь 6, почти все остальные добавляли полбалла. Говоря о первом ассисте в сезоне (прострелом справа на Гозенса уже в дебюте матча) и динамичной игре, изобретательности, активности в первом тайме.

В последних словах как раз и крылась дилемма. До перерыва Руслан напоминал свои лучшие матчи, кроме ассиста, мог найти и первый гол. Одну из комбинаций он завершал ударом в "девятку". Чуть выше. Также принял участие и во второй голевой атаке. Отдал чуть назад Сапате, а тот пасом правее оставил Дзаппакосту перед вратарем. Работал и в центре поля, и на флангах, и в штрафной соперника. Но дело в том, что во втором тайме украинец начал медленно, потерями мяча, грубым подкатом и жёлтой карточкой за него. А на 58-ой минуте был заменён.

Начало положено, но работы ещё очень много. Гасперини заявил, что Руслану ещё нужно добавлять в техническом аспекте, то есть меньше ошибаться с мячом. А также намекнул, что его расположение на поле впереди в атаке иногда даже на одной линии с Сапатой - вынужденная мера из-за травм.

Виктор Коваленко не попал в заявку "Специи" из-за травмы.

Лучший игрок тура - Виктор Осимхен ("Наполи"). Начинает оправдывать заплаченные за него 70 миллионов

Прорыв тура - "Ювентус". Три очка, камбек, молодёжь

Разочарования тура - соперники грандов. Не хватило дыхания

Лучший вратарь тура - Давид Оспина ("Наполи"). Спас в начале матча

Лучший тренер тура - Лучано Спаллетти ("Наполи"). Mamma Mia!

Фото - Ansa