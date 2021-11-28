Серия А. Автобус Моуриньо завелся и поехал

Серия А. 14-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Торино" 1:0

Гол: Абрахам 32

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини (Перес 15, Кумбулла 90+3), Диавара, Мхитарян, Эль-Шаарави (Винья 88), Абрахам, Дзаньоло

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи (Зима 46), Бремер, Буонджорно (Базелли 77), Синго, Лукич, Побега, Войвода (Дзадза 77), Прат (Пьяца 77), Брекало, Белотти (Санабрия 79)

Предупреждения: Ибаньес 90+1, Кумбулла 90+4 - Зима 54

"Рома" начинает успокаиваться. 1:6 в Норвегии в Лиге Конференций, реакция на это Жозе Моуриньо со ссылкой игроков на трибуны, шесть из семи матчей во всех турнирах без побед, восемь пропущенных в четырех матчах - все это постепенно отходит в прошлое. Настоящее - три победы во всех турнирах подряд без пропущенных. Два успеха в Серии А были добыты тяжело. Но учитывая кадровые потери - сегодня не было обоих главных опорников, а капитан Пеллегрини травмировался на 14-ой минуте - эти матчи в плюс.

Игру "волков" против "Торино" объяснить очень просто. 3-5-2 с Дзаньоло и Абрахамом в атаке, уверенный "автобус" и редкие контратаки. 10:17 по ударам по воротам, 31:69 по владению мячом. Осада ворот Патрисиу в первые 30 минут принесла неплохой, но неточный удар Побеги слета, бардак во время углового, когда Буонджорно в падении пробил во вратаря в упор, прервал именно вратарь. Ну а затем Мхитарян пошел в контратаку, отлично выложил в штрафную Абрахаму, а тот развернулся и пробил в падении.

Сразу после этого пошел в контратаку и Дзаньоло, выложил Эль-Шаарави, того сбил Буонджорно. Но после более чем пяти минут проверки ВАР зафиксировал офсайд пятки Абрахама.

Во втором тайме попытки гостей принесли удар Брекало, отбитый Патрисиу. А Мхитарян вновь развернул контратаку. На этот раз Эль-Шаарави пробил неточно. В целом же в последнюю четверть матча "Рома" старалась уже не так прижиматься к своим воротам и поэтому чувствовала себя еще спокойнее.

Римляне одерживают 14-ю домашнюю победу в лиге подряд, если не считать матчи против команд Топ-7. Против более слабых они умеют добывать результат. Они пятые в трех очках позади четвертого места. А туринцы не могут пробиться в Топ-10. Прежде всего - из-за уже четырех поражений подряд в гостях. Они в хорошей форме, в шести турах перед этим матчем набрали больше очков, чем "Рома" (9:7). Но все дома. За пределами Турина не тянут.