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Аталанта в большинстве вылетела в кубке от Фиорентины – Обзор матча

Италия
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Пентек мог оформить хет-трик, а Миленкович вывел фиалок в полуфинал на 90+3

Аталанта в большинстве вылетела в кубке от Фиорентины – Обзор матча

Фото: twitter.com/acffiorentina / Автор: неизвестен

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"Аталанта" в большинстве дома уступила "Фиорентине" в матча 1/4 финала Кубка Италии (2:3). Миленкович забил решающий, спустя 12 минут на поле.

"Аталанта" – "Фиорентина" (2:3)

Голы: Дзаппакоста Д. (30'), Бога Дж. (56') – Пентек К. (9', 71'), Миленкович Н. (90+3')

Незабитый пенальти: Пентек К. (71')

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В статье: Аталанта (Бергамо) Фиорентина (Флоренция) Жереми Бога Никола Миленкович Кшиштоф Пентек
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