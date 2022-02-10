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Аталанта в большинстве вылетела в кубке от Фиорентины – Обзор матча
Пентек мог оформить хет-трик, а Миленкович вывел фиалок в полуфинал на 90+3
Фото: twitter.com/acffiorentina / Автор: неизвестен
"Аталанта" в большинстве дома уступила "Фиорентине" в матча 1/4 финала Кубка Италии (2:3). Миленкович забил решающий, спустя 12 минут на поле.
"Аталанта" – "Фиорентина" (2:3)
Голы: Дзаппакоста Д. (30'), Бога Дж. (56') – Пентек К. (9', 71'), Миленкович Н. (90+3')
Незабитый пенальти: Пентек К. (71')
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