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Ювентус сделает ещё одно предложение Пауло Дибале

Италия
(1 голосов)

Контракт может быть подписан в ближайшее время

Ювентус сделает ещё одно предложение Пауло Дибале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" собирается сделать ещё одно предложение нападающему Пауло Дибале.

"Мы будем работать в ближайшие недели, чтобы решить эту проблему индивидуально", — заявил спортивный директор команды Павел Недвед DAZN.

Ранее "Ювентус" уже пытался подписать новое соглашение, однако переговоры не увенчались успехом. Если итальянский клуб не повысит зарплату Дибале, то он готов выслушать предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне аргентинский футболист в 19 матчах итальянской серии А забил семь голов и отдал пять голевых передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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Комментарии (1)
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fato39
14.02.2022 в 17:03
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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