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Ювентус сделает ещё одно предложение Пауло Дибале
Контракт может быть подписан в ближайшее время
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ювентус" собирается сделать ещё одно предложение нападающему Пауло Дибале.
"Мы будем работать в ближайшие недели, чтобы решить эту проблему индивидуально", — заявил спортивный директор команды Павел Недвед DAZN.
Ранее "Ювентус" уже пытался подписать новое соглашение, однако переговоры не увенчались успехом. Если итальянский клуб не повысит зарплату Дибале, то он готов выслушать предложения от других клубов.
В нынешнем сезоне аргентинский футболист в 19 матчах итальянской серии А забил семь голов и отдал пять голевых передач.
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