Подтверждения вердиктов наверху, новая борьба за Еврокубки и против вылета. Итоги 34-го тура Серии А

Торино - Специя 2:1

Эллас Верона - Сампдория 1:1

Венеция - Аталанта 1:3

Интер - Рома 3:1

Салернитана - Фиорентина 2:1

Болонья - Удинезе 2:2

Эмполи - Наполи 3:2

Дженоа - Кальяри 1:0

Лацио - Милан 1:2

Сассуоло - Ювентус 1:2

Результаты 33-го тура Серии А вызвали желание вынести вердикты этому сезону. 34-й тур подтвердил главные. Скудетто и вправду уедет в Милан, "Наполи" и вправду не готов, "Ювентус" и вправду будет в Лиге Чемпионов. Хотя есть и изменения. Борьба против вылета разгорелась с новой силой. А "Аталанта" разозлилась на заявления о её нежелании играть и конце эры и вернулась в борьбу за Еврокубки.

"Наполи"

Для начала попрощаемся с третьим претендентом на Скудетто. "Наполи" вначале испортил праздник борьбы за него, проиграв дома "Фиорентине", затем на 91-ой минуте упустил победу дома над "Ромой", которая оставляла бы шансы. А теперь сам у себя отобрал последний шанс, феерично провалившись в Эмполи. Против команды, которая не побеждала в 16-ти турах подряд. Пропустив три гола за семь минут. Лучшая гостевая команда лиги так отыграла в гостях. И здесь даже нечего анализировать. Просто вспомнить о богатой истории провалов клуба в решающие моменты.

Лучано Спаллетти, взявший вину за провал на себя, теперь даже не уверен в сохранении третьего места. Поскольку "Ювентус" лишь в одном очке. Не уверен он даже в сохранении своего поста. Поскольку реакция в Неаполе на серию провалов, особенно на этот, весьма бурная.

"Интер" - "Рома"

Уже в третий раз в сезоне "Интер" выиграл у "Ромы" необычайно легко. Как ни у кого другого. Причем на этот раз, в отличие от двух предыдущих, даже не понадобился ранний гол. "Роме" отдали мяч (59 процентов владения) и в первые полчаса усыпили. А затем поймали на контратаках. Прямо через центр поля, где у римлян играл лишь один опорник против троих интеровских. Раскрепощение опорников - Чалханоглу с двумя ассистами, Брозовича со вторым голом, Бареллы с участием в нем - важнейший фактор матча.

После девяти из десяти матчей не более одного забитого - 2:0, 3:1, 3:1. 3:0 в Кубке. Который, к неприкрытой радости Симоне Индзаги, не сбил его команду с пути, не вверг в эйфорию. Тренер был особенно рад её физической и психологической готовности. "Нам была нужна игра Топ-уровня, и мои подопечные полностью продемонстрировали такую".

"Рома"? После 12-ти матчей без поражений подряд в лиге она слишком поверила в свою силу. Не замечая, что в шести из десяти последних добывала результат лишь в самой концовке. Ныне также забила в концовке, но было уже поздно. Жозе Моуриньо говорил о сильном, храбром выступлении команды, отнюдь не разочарован. Но важнее его слова перед матчем с неверием в возможность выйти на четвертое место. "Волки" не приехали играть за что-либо серьёзное. Выставили авантюрный состав, оголивший центр поля. Результат был ожидаем.

Также "Рома" была слишком занята мыслями о матче Лиги Конференций в четверг. Именно о нем и о построении на следующий сезон говорил спортивный директор Тьягу Пинту за несколько минут до стартового свистка на "Сан Сиро". Слишком занята и приездом Моуриньо к любимому и любящему его клубу. Во время матча тренер приветствовал местных болельщиков, скандировавших его имя, а после заявил, что хочет, чтобы именно "Интер" взял Скудетто. Теперь "Рома" точно не помешает в этом.

"Лацио" - "Милан"

"Милан" также играл против команды, против которой в нынешнем сезоне ему было легче всего. На этот раз так легко не получилось. Ранний пропущенный, прервавший шестиматчевую "сухую" серию в лиге, был очевидным следствие провала в кубковом дерби и, казалось, запустил церемонию передачи Скудетто "Интеру". Чуть не был пропущен ещё один. Но с 35-ой минуты "россонери" устроили почти не прекращавшийся штурм, в итоге вышли на 24:7 по ударам по воротам и в итоге затолкали два мяча. Победный - в добавленное время.

Стефано Пиоли был восхищен и игрой, и особенно характером игроков ("они все капитаны"), праздновал гол бурно вместе с соскочившим с трибун Паоло Мальдини. Говорил и о молодости команды, и о помощи ветеранов. Оливье Жиру, забивший лишь один мяч в десяти предыдущих турах, вновь проявил себя в Топ-матче, Златан Ибрагимович вернулся после череды травм и в бардаке в штрафной на 92-ой минуте нашёл ассист. Благодаря чему команда забила более одного мяча во втором матче подряд после шести подряд с максимум одним.

Автор гола Сандро Тонали отметил атмосферу на трибунах, где большинство составляли болельщики "Милана": "Сумасшествие. Мы чувствовали себя будто на "Сан Сиро". Благодаря этому так прижали "Лацио" во втором тайме".

А "Лацио"? Он явно поборолся сильнее, чем "Рома", поддерживал высочайший темп. Маурицио Сарри очень понравился первый тайм. А во втором он сетовал на недостаток выносливости, резонно называя его следствием массовой простуды и пропущенных тренировок игроков посреди недели. Говорил о слишком многих потерях мяча. Его команда во втором домашнем Топ-матче подряд пропустила и проиграла в добавленное время, в целом Топ-матчи во втором круге проводит крайне неудачно. К свершениям она точно не готова.

Ей остаётся бороться за трофей капоканноньере для Чиро Иммобиле. Гол в воскресенье ввёл его в когорту избранных. Только он, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски за последние шесть сезонов как минимум трижды забивали более 25-ти голов за сезон.

"Фиорентина" и "Аталанта"

К свершениям не готова и "Фиорентина". Хотя для неё возвращение в Еврокубки будет свершением. Она была обязана воспользоваться неудачами римлян. А вместо этого проиграла команде из зоны вылета. Винченцо Итальяно предупреждал, что "Салернитана" будет играть "матч своей жизни", что атмосфера на стадионе будет огненной, и нужно обязательно сравняться с соперником по настрою. Но игроки этого не услыхали. И вряд ли дело лишь в усталости после кубкового поражения в среду. Они провалили начало и в итоге проиграли в концовке.

Поражениями римлян и флорентийцев кое-кто воспользовался. "Аталанта" была уязвлена тремя поражениями подряд впервые в каденции Джан Пьеро Гасперини, разговорами о конце эры, о её нежелании играть. Она ехала в Венецию с явной целью реабилитироваться. Ураганно, как в лучшие годы, провела первую четверть матча (78:22 по владению мячом, 11:0 по ударам), поймала соперника в концовке второй, затем добила во втором тайме. Луис Муриэль в кои-то веки выдал великолепный матч, Дуван Сапата в кои-то веки забил.

Руслан Малиновский пропустил матч из-за травмы.

"Ювентус"

Вышеупомянутыми поражениями воспользовался и "Ювентус". В принципе, он стал главным победителем тура. Без Де Лихта, Влаховича, Локателли, МакКенни, Куадрадо в "старте", вновь с защитником в центре поля, он владел мячом 36 процентов времени, проиграл 10:22 по ударам по воротам, пропустил первым и устроил камбек, забив победный гол на 89-ой минуте. Классический "Ювентус". С начала года в матчах, по ходу которых проигрывали, "бьянконери" набрали 12 очков. Как минимум на пять больше, чем кто-либо другой.

Пауло Дибала забил в концовке первого тайма великолепным ударом со скоростью 110 км/час, забытый запасной Кен прорвался и пробил между ногами вратаря в концовке второго, Щесны вновь спасал. Тренер соперника, уже побеждавшего и "Юве", и "Милан", и "Интер", и "Лацио", а в последний месяц - и "Аталанту" с "Фиорентиной" - вновь заявлял, что победу заслужила его команда, а не "Ювентус". Массимилиано Аллегри прямо признал, что его команда приехала за ничьей и должна сейчас просто побеждать, а игра не важна. Как всегда.

Борьба против вылета

Кардинально измениться ситуация может лишь в борьбе против вылета. "Салернитана" после 11-ти матчей без побед набрала девять очков за восемь дней. На волне поддержки 20-ти тысяч болельщиков и моря конфетти, из-за которого начало матча даже задержали, устроила стартовый штурм, забила, затем четко останавливала "Фиорентину". Пропустила на ровном месте, но таким же образом забила в концовке. Неужели Давиде Никола, автор чудесного спасения "Кротоне" и "Дженоа", спасёт и команду из Салерно?

Ему помогла и сама "Дженоа". Как и самой себе. После трех весьма неприятных поражений и менее серьёзных шансов для взятия ворот, чем у "Кальяри", она забила критически важный гол в концовке. И, учитывая темп набора очков сардами (три в последних семи матчах), может рассчитывать на спасение.

Позади остаётся "Венеция". Она с восемью поражениями подряд и либо борется и теряет все в добавленное время, либо разваливается гораздо раньше. Перед матчем против "Аталанты" её главный тренер Паоло Дзанетти много говорил о страхе, боязни команды. Она и вправду боится бороться за выживание.

Пробуждение "Салернитаны" и "Дженоа" может затянуть в борьбу против вылета и "Сампдорию". И даже "Специю". За последнюю свой второй полный матч в году отыграл Виктор Коваленко. На этот раз - на позиции одного из двух опорников. Был вторым в команде по касаниям мяча, третьим - по передачам. В первом тайме играл слишком глубоко в центре поля, во втором - выше, пробивая со штрафного неточно и с игры метров с 22-ух в защитника. Оценки от прессы - "5" и "5.5", с ремарками о неточности и удалённости от ворот.

Владислав Супряга остался в запасе "Сампдории".

Лучший игрок тура - Хакан Чалханоглу ("Интер"). Два ассиста в таком важном матче

Прорыв тура - "Дженоа" и "Салернитана". Борьба против вылета разгорается по-новой

Разочарование тура - "Наполи". Как всегда, развалился в решающие моменты

Лучший вратарь тура - Войцех Щесны ("Ювентус"). Выручал. Как всегда

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). Тактически нокаутировал Моуриньо

Фото - ANSA