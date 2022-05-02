  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Малиновский остался в запасе Аталанты на матч Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский остался в запасе Аталанты на матч Серии А

Италия
(1 голосов)

В последний раз с первых минут украинец выходил почти месяц назад

Малиновский остался в запасе Аталанты на матч Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В завершающем поединке 34-го тура Серии А "Аталанта" дома играет против "Салернитаны".

Стали известны стартовые составы команды. Украинец Руслан Малиновский остался в запасе. В последнем поединке он провел лишь 11 минут, выйдя на замену в конце поединка.

В текущем сезоне на счету Руслана 38 матчей, десять матчей и пять голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде