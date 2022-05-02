Малиновский остался в запасе Аталанты на матч Серии А

В завершающем поединке 34-го тура Серии А "Аталанта" дома играет против "Салернитаны".

Стали известны стартовые составы команды. Украинец Руслан Малиновский остался в запасе. В последнем поединке он провел лишь 11 минут, выйдя на замену в конце поединка.

В текущем сезоне на счету Руслана 38 матчей, десять матчей и пять голевых передач.