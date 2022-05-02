Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский остался в запасе Аталанты на матч Серии А
В последний раз с первых минут украинец выходил почти месяц назад
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В завершающем поединке 34-го тура Серии А "Аталанта" дома играет против "Салернитаны".
Стали известны стартовые составы команды. Украинец Руслан Малиновский остался в запасе. В последнем поединке он провел лишь 11 минут, выйдя на замену в конце поединка.
???? I nostri 11 per #AtalantaSalernitana!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 2, 2022
✨ Monday night line-up!
Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/Ra2s4UpHZ8
В текущем сезоне на счету Руслана 38 матчей, десять матчей и пять голевых передач.
Популярное сейчас
- "Два месяца люди просто ждут конца, ждут ВСУ". Детский тренер рассказал о жизни на оккупированной Херсонщине
- Коноплянка впервые сыграл полный матч в чемпионате Польши
- Минимум 30 старших офицеров. Арестович сообщил о результатах ударов по штабам рф под Изюмом
- Серия А. Рома не победила, а значит - Ювентус официально в Лиге Чемпионов
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО