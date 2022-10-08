Тотальное замешательство. Ювентус идёт не туда, и надолго

"Ювентус" - мощная многоступенчатая корпоративная структура, машина. Когда она отлажена - неумолимо и долго сметает всех. Но когда начинает барахлить - проявляются недостатки структуры, ее громоздкость, консерватизм. Потому переходить на новые рельсы клубу всегда сложно, потому после долгих удачных периодов следуют довольно долгие неудачи. И в этом сезоне кажется, что они не закончатся.

Все, кроме футбола

После ухода основателя династии Эдоардо Аньелли с поста президента в 1935-ом году команда не брала Скудетто 14 лет, видя "Гранде Торино". После ухода легендарного Джампьеро Бониперти и очередного Аньелли взяла одно Скудетто за десять. Видя, как "Милан" и "Гранде Интер" 60-х берут их и Кубки Чемпионов. После Золотой Эры Джованни Трапаттони и Мишеля Платини не брала Скудетто восемь лет, видя "Гранде Милан" и "Наполи" Марадоны. После Кальчополи не брала пять лет, видя Требл "Интера".

Всякий раз она возвращалась благодаря приходу эффективного и харизматичного руководителя. В 50-х - Бониперти и Джанни Аньелли, в 70-х - Бониперти в качестве менеджера. В 90-х - Марчелло Липпи. В начале 2010-х - Андреа Аньелли, Джузеппе Маротты и Антонио Конте.

Ныне такого не видно на горизонте. Андреа стал первым Аньелли, во времена которого клуб был ввергнут в серьёзный кризис. Засиделся, потерял хватку, отстал от жизни, стал жертвой своего и клубного консерватизма? Или же "Ювентус" 2010-х держался не на нем, а прежде всего на Маротте? Именно после ухода Генерального директора, гения Меркато, началось скатывание клуба, начались трансферные провалы.

Говорят, что Маротту уволили, поскольку не силен в маркетинге, "не умеет зарабатывать", а также оппонировал приходу Криштиану Роналду. Что ж, оказалось, что без него зарабатывать ещё сложнее. А Роналду, несмотря на 101 гол в 134-ёх матчах за клуб, стал символом его сползания вниз, начала тёмных времён.

Курс на брендизацию, коммерциализацию, американизацию клуба со сменой лого был неизведанной территорией, и клуб оказался к ней не готов. Он достиг потолка своего развития и пытался пробить его другим путем, идя на огромный риск. И провалился.

Результат - в сезоне 2017/18, первом убыточном после семи подряд прибыльных, убыток "Ювентуса" составил 19 миллионов евро затем - 39, 90, 209 и в сезоне 2021/22 - 254, наибольший в истории Серии А.

В открытом письме акционерам, опубликованном Аньелли в четверг, он прямо сваливает все на коронавирус. В том числе говоря о доходах от билетов. Также обвиняет меньшее количество матчей Лиги Чемпионов из-за деформированного календаря. Но так можно объяснить убыток в 40 миллионов, не в 254. Да и в сезоне 2021/22 календарь был гораздо более спокойным, чем в двух сезонах до этого.

В сезоне 2021/22 заполняемость трибун была гораздо более высокой, чем в двух сезонах до того. Доход от матчей вырос за год на 25 миллионов. Но общие убытки лишь растут. И это при том, что за последние три года капитализация клуба была увеличена трижды на огромную общую сумму. То есть, грубо говоря, "Ювентус" забрал у своих акционеров 700 миллионов евро. Не для развития клуба, а для затыкания дыр. И, если бы не такая щедрость FIAT, он был бы в ещё худшем состоянии, чем "Барселона".

Разумеется, коронавирус собрал свою жатву. Но, например, "Милан" в последние сезоны лишь уменьшает убытки. "Лацио" и "Наполи" также стабильны. "Юве" же просто должен признать, что вместе в "Барсой" завалил работу в коронавирусную эру в разы хуже, чем все другие.

Зимой новый Генеральный Директор Маурицио Арривабене (пришедший из не менее провального сейчас Феррари) объявил о курсе на резкое сокращение зарплат. Об урезании всех новых контрактов минимум на 15 процентов. Отозвал предложение Пауло Дибале на восемь миллионов в год. И тут же совершил третий зимний трансфер в истории футбола, выложив 80 миллионов за Душана Влаховича. Последовательность, экономия? Не, не слышали.

Тотальное замешательство

Летом клубу как раз удалось сэкономить. 33 миллиона на трансферах и 20 на зарплатах. Но он и подписал на 7-8 миллионов в год вечно травмированных Погба и Ди Марию, посредственного Паредеса. Эти игроки способны разве что помочь перекантоваться сезон-два. Новую Золотую Эру с ними не построить.

Такое впечатление, что команду строил школьник на Футбольном Менеджере. На чуть ли не важнейших позициях сегодня в футболе, крайних защитников, у "Юве" до сих пор Данило, Алекс Сандро и Де Шильо. В центре обороны - ветеран Бонуччи, неопытный Бремер, Гатти из Серии Б и Ругани... Кроме не игравшего в 2022-ом году из-за травмы Кьезы и Ди Марии, в команде нет ни современных вингеров, смещающихся в центр, ни атакующих полузащитников.

А Аньелли тем временем в своем письме представил план из пяти пунктов по развитию клуба. Ничего конкретного там нет, лишь словесная вода. Но сам порядок пунктов красноречив. Успех на футбольном поле стоит лишь третьим. За экономикой, развитием бренда клуба и привлечением новых болельщиков. А больше всего слов с большим отрывом посвящено пятому пункту - "реформам в футболе". Одним словом - Суперлиге. Да, Аньелли всё ещё грезит этим проектом.

В последние годы "Ювентус" занимается брендизацией, деньгами и Суперлигой. И собирается заниматься этим и далее. Футбол остаётся где-то там. Неудивительно, что нет планирования состава, нет стратегии. Неудивительно, что команда уже два сезона занимала четвёртое место в лиге, что в предыдущем осталась без трофеев впервые за 12 лет. Что три года подряд вылетала из Лиги Чемпионов в 1/8 финала, причём от "Лиона", "Порту" и "Вильярреала". А сейчас рискует вылететь в групповом турнире от "Бенфики".

Шаги клуба диктуются паникой или экономикой. Спешное увольнение Маурицио Сарри и приглашение совсем неопытного Андреа Пирло с целью сэкономить, спешное увольнение Пирло и возвращение год назад Массимилиано Аллегри с целью обеспечить попадание в Лигу Чемпионов. Сейчас Аллегри не смогли уволить из-за его зарплаты в девять миллионов евро и контракта на четыре года.

Арривабене заявляет, что никто и не собирался его увольнять, что это было бы полным сумасшествием, что четыре года контракта означают четырехлетний проект развития команды. Но болельщики и эксперты уже не верят, что Массимилиано способен развивать команду.

Сбежавшие из клуба Деян Кулушевски и Матейс Де Лихт открыто говорят о слабых, неинтенсивных тренировках, недостаточной физической готовности. В клубе собрались уволить тренеров по физподготовке, но в итоге решили подождать. Да и это выглядело скорее местью за то, что невозможно уволить Аллегри.

В итоге хэштег #Allegriout невероятно популярен. В один из дней был седьмым ВО ВСЕМ Твиттере. Болельщики даже радовались, что тренера дисквалифицировали, поскольку во время его дисквалификаций в предыдущем сезоне команда играла гораздо ярче. Но на этот раз без него проиграла "Монце" в её первом сезоне в Серии А. Владея мячом лишь 40 процентов времени. По владению в лиге она сейчас 12-ая, что недостойно гранда.

Gazzetta Della Sport уже говорила о "нескончаемой катастрофе" и "Чёрном сентябре", а Tuttosport - о "Заложниках Аллегри". Тренер покидал поле под полицейским эскортом. Болельщики протестовали против него и клуба, а на крайне важный матч Лиги Чемпионов против хайфского "Маккаби" на 41-тысячный "Алльянц" пришли лишь около 25-ти тысяч. И капитан Леонардо Бонуччи целиком оправдывает их свист. Говоря, что нужно просто "заткнуться и работать" и играть злее.

Сам Аллегри не затыкается. Он обвиняет травмы. Из-за которых у него "виртуальная команда". "Я бы посмотрел на "Милан" и "Интер" без половины стартового состава". Агентство Howden подсчитало, что в перерасчёте на зарплаты игроков в сезоне 2021/22 "Юве" потерял из-за травм 22.6 миллионов евро, а второй в рейтинге - "Наполи" - лишь 11.7. То есть травм и вправду много. И в этом сезоне также. Но боязливую игру, глухую оборону, отсутствие мысли и скорости в атаке чем объяснить?

Говорил он и о том, что решает не тренер, а игроки. Индивидуальные действия. Но тогда зачем нужно платить самому Аллегри девять миллионов в год? Обвинял современных игроков в неумении думать и нежелании учиться. Но кто их должен заставить, как не тренер?

Бывший игрок команды Клаудио Маркизио заявляет: "Ювентус" просто не знает, как играть. Полное отсутствие связи между командой, тренером и клубом". Алессандро Неста говорит о "тотальном замешательстве в клубе". "Уже несколько лет они делают шаг вперёд и два назад. Нет чёткой линии, даже на Меркато. Нет ясности".

После провальных августа-сентября Аллегри объявил о новом сезоне. Начала его команда 3:0 (не пропустила впервые после пяти матчей) над "Болоньей" и 3:1 над "Маккаби". Сегодня едет к "Милану", пребывая в лучшем состоянии и настроении, чем "россонери". Травмированные вернулись. Макс резонно говорит, что за 20 дней в футболе можно перейти от депрессии к счастью.

До первого места семь очков, а "Юве" ещё и не такое отыгрывал. Сейчас у него в соперниках нет никаких Гранде, никаких Золотых Династий. Но будет ли даже Скудетто-2023 означать, что клуб движется в правильном направлении?