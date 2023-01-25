Путь Наполи расчищен. Итоги 19-го тура Серии А

Эллас Верона - Лечче 2:0

Салернитана - Наполи 0:2

Фиорентина - Торино 0:1

Болонья - Кремонезе 1:1

Монца - Сассуоло 1:1

Сампдория - Удинезе 0:1

Специя - Рома 0:2

Ювентус - Аталанта 3:3

Интер - Эмполи 0:1

Лацио - Милан 4:0

19-й тур Серии А завершил первый круг сезона 2022/23. Возможно, и завершил борьбу за Скудетто, расчистив "Наполи" путь к нему. После провалов "Милана" и "Интера" и снятия очков с "Ювентуса" гандикап возрос до как минимум 12-ти очков. В то же время, несмотря на падение "Юве" до максимума уплотнилась борьба за 2-4 места. А разрыв в борьбе против вылета сократился до уже не так страшно выглядящего - пяти очков.

"Лацио" - "Милан"

Оба участника последнего матча первого круга успели в январе пережить мини-кризис. Который грозил перерасти в макси. "Лацио" уже вышел из него, после потерь побед над "Лечче" и "Эмполи" победив "Сассуоло" в лиге и "Болонью" в Кубке без искр, яркости, без Чиро Иммобиле (его не было и вчера), но солидно и без пропущенных. "Милан" после двух драматичных ничьих в лиге и неудач в Кубке и Суперкубке шел вниз. Но все же 4:0???

Впрочем, такое ожидали болельщики "россонери". Они лучше всех чувствовали состояние команды. Чувствовали, что "Милан" в глубоком кризисе, на грани развала. С 0:7 в двух последних матчах может и переступить эту грань. Он пропустил в первые десять минут и уступил первый тайм со счетом 0:2 в третий раз подряд. Он пропускал совершенно позорные голы. Он боролся лишь в начале второго тайма, но и тогда совершенно без мысли.

Стефано Пиоли подсказывали, что нужно делать. Добавить опорника, начать матч без Оливье Жиру. Но он упирался, говорил о прочном фундаменте и о принципах. Выражал уверенность в том, что команда сразу же отреагирует на 0:3 в Суперкубке. Похоже, он как раз не понимает, что происходит. Хотя одно он заявил еще перед матчем - что у него сейчас нет команды, а все действуют поодиночке. В отчетном матче никто и не действовал.

Впервые в каденции Пиоли "Милан" с пятью матчами подряд во всех турнирах без побед. И конца этому не видно. Впервые проигрывает с разницей более трех мячей после знаменитого 0:5 от "Аталанты".

Все это не должно умалять достижения "Лацио". Он не сделал много в атаке, в принципе, реализовал все, что создал. Тем не менее, его преимущество в тактике, технике, точности, агрессии прессинга, характере несомненно. Маурицио Сарри заявлял перед матчем, что беспокоится, что "Милан" выйдет злым, выйдет брать реванш. Готовил к этому своих игроков. В итоге не нужно было и готовить, но и в этом заслуга победителя.

Сарри заявил после матча, что это, возможно, лучшее выступление "Лацио" в его каденции.

"Ювентус" - "Аталанта"

А вот "Ювентус" разозлился. За 1:5 от "Наполи", прервавший серию из восьми побед без пропущенных, за снятие 15-ти очков из-за финансовых махинаций, за ранний пропущенный от "Аталанты" и ранний неназначенный пенальти в его пользу. Массимилиано Аллегри признал, что его игрокам было тяжело психологически настроиться после вердикта в пятницу, очень хвалил их за серьезность, борьбу и физическую выносливость против такого соперника.

Он сам бешено радовался третьему голу своей команды ("я тоже человек"). "Такие дни могли бы убить любую команду. И при счете 3:2 могло вырасти и до 5:2, если вы в мыслях сдались". Характер, возвращение после такой грубой ошибки своего вратаря в дебюте, после двух пропущенных в дебюте второго тайма, дорогого стоят. Да и ее, ошибку Щенсны, Аллегри отнес к ментальному состоянию после пятницы и тишине трибун в начале матча.

В "Аталанте" также мыслят позитивно. Джан Пьеро Гасперини считает, что тяжелая ничья в гостях против сильной и злой команды и "наглая" (его слово) игра стоят больше, чем одно очко. "У "Ювентуса" была тысяча мотиваций и он выпустил все на поле". Говорит о постоянном росте своей команды, очень доволен ее нынешним состоянием. У нее есть лидер - Лукман с третьим дублем подряд во всех турнирах.

Вместе с тем, оба тренера все же отмечали ошибки в обороне. "Аталанта" пропустила с пенальти и штрафного, чуть не привезла еще один пенальти. Ее разница мячей в пяти матчах во всех турнирах в 2023-ем году - 20:10. Очень много забитых, но и много пропущенных. "Ювентус" же оставлял огромные дыры в центре обороны. Он пропустил восемь мячей в последних двух турах лиги после семи в 17-ти. Оборону обеим нужно срочно улучшать.

"Рома"

Учитывая снятие очков с "Ювентуса", форму и результаты "Милана" и "Интера", "Рома" чуть ли не становится главным претендентом на второе место. То есть на звание хотя бы какого-нибудь конкурента "Наполи". В этом году в лиге она набрала уже десять очков в четырех турах. Пропустив лишь от "Милана", но и тогда возвращение с 0:2 на 2:2 записав в актив. В 20-ом туре она как раз поедет в Неаполь. Поедет в отличном настроении.

"Специя" пребывала в хорошей форме, после пяти матчей лиги подряд без поражений, восьми из девяти таких дома в сезоне. Но перед "волками" не устояла. И даже в створ ворот не попадала. "Рома" сыграла по привычному алгоритму. Прежде всего идеально перекрыла оборону, а затем нашла минимум в атаке и реализовала его. Жозе Моуриньо даже признал, что был всегда спокоен за результат и что игра была легкой.

Пауло Дибала вновь блеснул. Он уже быстрейший новичок "Ромы" с 2004-го года с десятью очками в лиге по схеме "гол+пас". В контратаке в раздевалку после углового у ворот Патрисиу Дибала и Эль-Шаарави разыграли. Перехват в начале второго тайма, пас вразрез Пауло, гол Абрахама.

Виктор Коваленко отыграл за "Специю" 35 минут плюс добавленное время. Столько в лиге в одном матче он не играл с девятого октября. Действовал активно, успев отдать 23 передачи. Прессинговал на одной линии с форвардами, подключался в штрафную без мяча, помогал и в розыгрыше из глубины, раздавая мячи на фланги. Дважды попытался пробить по воротам с 14-15 метров. Заблокировали. Хотя и терял мячи в центре поля.

СМИ ставили ему оценки в диапазоне от плохой "5" до неплохой "6". Отмечали, что вошел в игру, когда она уже была решена и не сумел изменить вердикт. Отмечали активность, попытки изменить, но и много ошибок, потерь мяча.

"Наполи"

Честно говоря, в процессе подготовки итогов тура даже подзабыл о "Наполи". Он просто в другой лиге, своей. Да, после 5:1 над "Ювентусом" его охватила эйфория. Но ее вылечил вылет из Кубка от "Кремонезе". А Лучано Спаллетти призывал настроиться на региональное дерби на "горячем стадионе", где ожидают "две тысячи проблем". Против соперника, уволившего тренера, но вернувшего его через два дня и обещавшего яростно бороться до последнего.

"Наполи" также забил в раздевалку. Всего своим вторым ударом в первом тайме. Причем силами защитника Ди Лоренцо. Также забил второй в начале второго тайма. Осимхен с 13-ым голом в сезоне в лиге. Вот и все. Спаллетти игра не очень понравилась. Особенно толкотня игроков в центре поля. "Темп, все дело в темпе. Мы должны играть быстрее и давить. Если бы Мерет не спас нас, было бы 2:1 и очень нервно в концовке". Но в итоге все сложилось.

"Наполи" набрал 50 очков в первом круге, тем самым побив клубный рекорд, и стал третьей командой с 1994-го года, набравшей столько. Второй, набравшей столько и в том же сезоне выигравшей свою группу в Лиге Чемпионов.

"Интер"

Об опасности больших побед в очередной раз предупредил не только "Наполи", но и "Интер". После разгрома "Милана" в Суперкубке "нерадзурри" презентовали трофей перед домашним матчем против "Эмполи" в лиге. Матчем, который оказался совершенно провальным. Даже до удаления Шкриньяра на 40-ой минуте фаворит выглядел слабо, совершенно опустошенным физически и тактически. А после него просто ждал неотвратимого рока.

Такое выступление просто необъяснимо. Суперкубок играли в среду, а этот матч - в понедельник, так что отдых был. Излишняя эйфория? Возможно. Плохая форма? То есть предыдущий матч лиги против "Вероны", в котором "Интер" играл почти так же плохо (хотя и выиграл) был правильной индикацией, а Суперкубок - случайностью? Или же вновь приходится повторять, что Симоне Индзаги - отличный кубковый тренер, но слабоватый тренер лиги?

Подвел Шкриньяр. С ним получился и вовсе фарс. Известно, что он отказался продлить контракт и может уйти уже в январе. Но его агент решил официально заявить об этом прямо во время матча. За несколько минут до удаления словака, еще и надевшего капитанскую повязку. Подвел вратарь Онана, пропустивший простой мяч. Подвели форварды - Корреа, Лаутаро, Джеко и Лукаку, хотя трое последних играли вместе в концовке. Подвели все.

Среди других результатов прежде всего следует отметить "Верону". Она хладнокровно справилась с "Лечче", так мучившим "Лацио" и "Милан". Хотя мяч отдала. По алгоритму "Наполи" и "Ромы" - голы на рубеже таймов. Также очень важна победа "Торино" во Флоренции. Первая такая в лиге за 47 лет. Учитывая наказание "Ювентуса", она может помочь выйти в Еврокубки. "Торо" играл лучше в первом тайме и забил, защищался во втором и не пропустил.

Важна также гостевая ничья "Кремонезе". После выбивания "Наполи" из Кубка Давиде Баллардини дебютировал с новой командой и в лиге хорошо. Правда, отбивался весь матч. Но для последней команды лиги каждое очко драгоценно. Это вместе с поражением "Сампдории" на 88-ой минуте от "Удинезе" в равном матче может стать критически важным. Как и победа после десяти матчей без них для удинцев. Как раз они сейчас в Еврокубковой зоне.

Лучший игрок тура - Адемола Лукман ("Аталанта"). Два гола и ассист в гостях против "Ювентуса"

Прорыв тура - "Лацио". Тенденции просматривались, но 4:0?

Разочарование тура - "Милан". Развален

Лучший вратарь тура - Марко Карнезекки ("Кремонезе"). Мог сыграть и лучше во время пропущенного, но вообще-то совершил семь сейвов

Лучший тренер тура - Маурицио Сарри ("Лацио"). Полный разгром чемпиона

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