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Осимхен из-за травмы пропустит матч с Миланом 2-го апреля. Участие в матчах ЛЧ под вопросом
Получил повреждение в сборной
Getty Images / Global Images Ukraine
Виктор Осимхен получил травму приводящей мышцы левого бедра в составе сборной Нигерии. Нападающий "Наполи" не сыграет против "Милана" 2-го апреля.
Участие нападающего в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с тем же "Миланом" 12-го и 18-го апреля под вопросом.
Осимхен сыграл 90 минут в матчах Нигерии против Гвинеи-Бисау 24-го (1:0) и 27-го марта (1:0) в рамках квалификации на Кубок африканских наций.
В этом сезоне Осимхен провел за "Наполи" 29 матчей, забил 25 голов и отдал 5 голевых передач. Виктор – лучший бомбардир чемпионата Италии с 21 голом, а отрыв от Лаутаро – 7 голов.
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