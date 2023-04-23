Серия А. Вулкан Лукаку просыпается и пробуждает Интер

Серия А. 31-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Интер" 0:3

Голы: Лукаку 48, 76, Лаутаро Мартинес 88

"Эмполи": Перизан, Эбуэхи, Луперто (Тонелли 72), Исмаили, Паризи, Марин, Бандинелли (Виньято 72), Хаас (Грасси 65), Бальданци, Капуто (Дестро 80), Камбиаги (Сатриано 65)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Ачерби, Де Фрай, Белланова (Думфриз 69), Гальярдини, Брозович (Барелла 75), Чалханоглу (Асллани 86), Гозенс (Димарко 75), Лукаку, Корреа (Лаутаро Мартинес 69)

Предупреждения: Паризи 32 - Барелла 81

Выход в полуфинал Лиги Чемпионов в среду лишь отодвинул Симоне Индзаги и весь "Интер" от пропасти. Атмосфера в клубе по-прежнему крайне напряженная, финансовые и спортивные проблемы накапливаются. Неясно, что будет летом, но в случае непопадания в ЛЧ в следующем сезоне точно будет бардак. В таком состоянии и сразу перед полуфиналом Кубка Италии против "Ювентуса" "нерадзурри" ехали в Эмполи.

Даже странно, что в итоге они едут оттуда с разгромной победой. Над командой, которой проиграли дома в первом круге. В предыдущих пяти турах с одной ничьей и четырьмя поражениями они создавали, но не залетало ничего. Сегодня залетело почти все. Особенно странно, если учитывать первые 45 минут, в которые миланцы играли гораздо хуже, чем даже в тех проигранных матчах, и первые 65, в которые почти ничего не создали.

В первом тайме "Интер" остался без ударов в створ ворот. Владел мячом 68 процентов времени, но не создал совершенно ничего. А "Эмполи" легко оборонялся и несколько раз выходил в опасные контратаки. Длинный пас на Камбиаги, тот убрал защитников, и выручило лишь хладнокровие Хандановича, не упавшего, а оставшегося стоять стеной. Паризи прорвался слева, выложил чуть назад Бальданци, а тот пробил слишком слабо.

Второй тайм уже прошел совсем иначе. Проснулся Ромелу Лукаку. Все форварды "Интера" сейчас в ужасной форме, но бельгиец с игры в лиге не забивал с августа. А сегодня обыгрался с Брозовичем и положил мяч в дальний нижний угол. В середине тайма в контратаке он забил второй с игры. Тогда подобрав мяч в центре поля, раскрутив своего защитника и вновь пробив четко низом. А в концовке прорвался и оставил Лаутаро левее.

Между первым и вторым голами Чалханоглу мощно завершал контратаку, и Перизан спас. Де Фрай головой замкнул угловой в перекладину. В целом территориально этот тайм даже был более равным, "Эмполи" владел мячом ненамного меньше соперника. Но именно такой тактический прием обороны и контратак стал победным для "Интера". Да и двигался и прессинговал после перерыва он гораздо активнее, чем до.

Впервые в сезоне "Интер" побеждает в гостях в лиге с разницей более одного мяча. И сразу 3:0. Забил три после всего двух забитых в пяти предыдущих турах Серии А. И перед матчем "Милана" обошел его, выйдя на четвертое место. Во многом благодаря Лукаку, который сегодня во втором тайме выглядел как в чемпионском сезоне. Неудержимым.