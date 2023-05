Стал известен лучший тренер апреля в Серии А

Наставник "Монцы" Раффаэеле Палладино признан лучшим тренером апреля в Серии А, сообщает официальный сайт турнира.

В минувшем месяце команда под его руководством провела пять матчей. "Бело-красные" победили "Специю" (2:0), "Фиорентину" (3:2) и "Интер" (1:0), а также проиграли "Лацио" (0:2) и сыграли вничью с "Удинезе" (2:2).

"Монца" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 44 зачетных пункта. Следующий матч команда проведет сегодня, 3 мая, против "Ромы". Начало - в 22:00.

