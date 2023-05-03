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Стал известен лучший тренер апреля в Серии А
Его подопечные обыграли "Интер"
Фото: LaPresse
Наставник "Монцы" Раффаэеле Палладино признан лучшим тренером апреля в Серии А, сообщает официальный сайт турнира.
В минувшем месяце команда под его руководством провела пять матчей. "Бело-красные" победили "Специю" (2:0), "Фиорентину" (3:2) и "Интер" (1:0), а также проиграли "Лацио" (0:2) и сыграли вничью с "Удинезе" (2:2).
"Монца" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 44 зачетных пункта. Следующий матч команда проведет сегодня, 3 мая, против "Ромы". Начало - в 22:00.
Closing out the month with three straight wins: Raffaele Palladino is April's COTM in #SerieA???? ????????????— Lega Serie A (@SerieA_EN) May 2, 2023
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