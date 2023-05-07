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Гасперини о расизме в сторону Влаховича: Надо различать, где оскорбление в адрес отдельного человека, а где общий расизм

Италия
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Наставник дал комментарий после домашнего поражения от "Юве"

Гасперини о расизме в сторону Влаховича: Надо различать, где оскорбление в адрес отдельного человека, а где общий расизм

Фото: atalanta.it

Новина українською

Сегодня, в рамках 34-го тура итальянской Серии А "Ювентус" на выезде обыграл "Аталанту".

Последние минуты матча были омрачены расистскими кричалками фанатов команды из Бергамо - ультрас "Аталанты" выкрикивали оскорбления в адрес форварда туринцев Влаховича. Все дошло до того, что в одном из эпизодов главный арбитр встречи был вынужден остановить игру.

Несмотря на это, Влахович отметился голом и на мгновение приложил палец к губам, чтобы заставить фанатов "Аталанты" замолчать. За это судья показал сербу желтую карточку.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини после поединка прокомментировал данный инцидент.

"В "Аталанте" есть такие игроки, как Пасалич, Джимсити и другие представители этой этнической группы. Расизм - это серьезный вопрос, и мы должны четко различать, где оскорбление в адрес отдельного человека, а где общий расизм. Между ними есть большая разница, и мы должны их различать".

Также коуч "Бергамо Кальчо" рассказал о своих впечатлениях от игры:

"Команда играла хорошо, но моменты в матче сложились не в нашу пользу. Это было хорошее выступление, и мы создали много моментов против такой сильной команды, как "Ювентус".

Поражение усложняет борьбу за места в Лиге чемпионов, но места в Лиге Европы все еще остаются в зоне досягаемости. Мы также должны быть довольны нашей позицией в таблице. Впереди еще четыре игры, и мы все еще имеем возможность квалифицироваться в Европу".

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В статье: Ювентус (Турин) Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Душан Влахович
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