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Ювентус и Ди Мария не договорились о новом контракте, потому что клуб хотел уменьшить зарплату игрока в 1,5 раза
Вингер провел в Италии один сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский вингер Анхель Ди Мария не договорился с "Ювентусом" о продлении контракта. Николо Скира сообщает, что игрок готов покинуть итальянский клуб по завершении сезона.
Ди Мария хотел и дальше зарабатывать шесть миллионов евро плюс бонусы, однако руководство "старой сеньоры" рассматривало вариант с уменьшением зарплаты футболиста до четырех миллионов евро. Клуб объясняет это возрастом игрока, а также вероятным непопаданием в Лигу чемпионов.
Известны и возможные варианты развития карьеры 35-летнего игрока. В Relevo сообщают, что есть небольшая вероятность перехода Ди Марии в "Барселону". Если в команду вернется Лионель Месси, то интерес каталонцев может трансформироваться в нечто более конкретное.
Также Анхелем интересуются "Бенфика", "Галатасарай" и арабские команды. Ди Мария определил свой приоритет: он хочет остаться в Европе.
Напомним, что аргентинец присоединился к "Ювентусу" прошлым летом на правах свободного агента, подписав контракт на один год.
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