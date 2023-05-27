  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус и Ди Мария не договорились о новом контракте, потому что клуб хотел уменьшить зарплату игрока в 1,5 раза
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус и Ди Мария не договорились о новом контракте, потому что клуб хотел уменьшить зарплату игрока в 1,5 раза

Италия
(1 голосов)

Вингер провел в Италии один сезон

Ювентус и Ди Мария не договорились о новом контракте, потому что клуб хотел уменьшить зарплату игрока в 1,5 раза

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария не договорился с "Ювентусом" о продлении контракта. Николо Скира сообщает, что игрок готов покинуть итальянский клуб по завершении сезона.

Ди Мария хотел и дальше зарабатывать шесть миллионов евро плюс бонусы, однако руководство "старой сеньоры" рассматривало вариант с уменьшением зарплаты футболиста до четырех миллионов евро. Клуб объясняет это возрастом игрока, а также вероятным непопаданием в Лигу чемпионов.

Известны и возможные варианты развития карьеры 35-летнего игрока. В Relevo сообщают, что есть небольшая вероятность перехода Ди Марии в "Барселону". Если в команду вернется Лионель Месси, то интерес каталонцев может трансформироваться в нечто более конкретное.

Также Анхелем интересуются "Бенфика", "Галатасарай" и арабские команды. Ди Мария определил свой приоритет: он хочет остаться в Европе.

Напомним, что аргентинец присоединился к "Ювентусу" прошлым летом на правах свободного агента, подписав контракт на один год.

По теме
yellow-arrow
Интер - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 27.05.2023
yellow-arrow
Фиорентина - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 27.05.2023
yellow-arrow
Хуже, чем в 2006-ом. Снятие десяти очков с Ювентуса - лишь начало его бед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде