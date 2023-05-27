Ювентус и Ди Мария не договорились о новом контракте, потому что клуб хотел уменьшить зарплату игрока в 1,5 раза

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария не договорился с "Ювентусом" о продлении контракта. Николо Скира сообщает, что игрок готов покинуть итальянский клуб по завершении сезона.

Ди Мария хотел и дальше зарабатывать шесть миллионов евро плюс бонусы, однако руководство "старой сеньоры" рассматривало вариант с уменьшением зарплаты футболиста до четырех миллионов евро. Клуб объясняет это возрастом игрока, а также вероятным непопаданием в Лигу чемпионов.

Известны и возможные варианты развития карьеры 35-летнего игрока. В Relevo сообщают, что есть небольшая вероятность перехода Ди Марии в "Барселону". Если в команду вернется Лионель Месси, то интерес каталонцев может трансформироваться в нечто более конкретное.

Также Анхелем интересуются "Бенфика", "Галатасарай" и арабские команды. Ди Мария определил свой приоритет: он хочет остаться в Европе.

Напомним, что аргентинец присоединился к "Ювентусу" прошлым летом на правах свободного агента, подписав контракт на один год.