Пирло вернулся в Италию: бывший главный тренер Ювентуса возглавил Сампдорию

"Сампдория" объявила о подписании контракта с Андреа Пирло. Менеджер подписал контракт на два года – до лета 2025-го.

Пирло оставался без работы после увольнения из турецкого "Фатих Карагюмрюк" в мае этого года. Он руководил командой с лета 2022-го. Клуб закончил чемпионат на 7-м месте.

Андреа возвращается в Италию после ухода из "Ювентуса" в 2021-м.

"Сампдория" же по итогам минувшей кампании вылетела из Серии А. Команда заняла последнюю – 20-ю строчку в чемпионате.