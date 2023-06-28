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Пирло вернулся в Италию: бывший главный тренер Ювентуса возглавил Сампдорию
В этот раз, менеджер будет тренировать в Серии В
Фото: "Сампдория"
"Сампдория" объявила о подписании контракта с Андреа Пирло. Менеджер подписал контракт на два года – до лета 2025-го.
Пирло оставался без работы после увольнения из турецкого "Фатих Карагюмрюк" в мае этого года. Он руководил командой с лета 2022-го. Клуб закончил чемпионат на 7-м месте.
Андреа возвращается в Италию после ухода из "Ювентуса" в 2021-м.
"Сампдория" же по итогам минувшей кампании вылетела из Серии А. Команда заняла последнюю – 20-ю строчку в чемпионате.
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