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Пирло вернулся в Италию: бывший главный тренер Ювентуса возглавил Сампдорию

Италия
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В этот раз, менеджер будет тренировать в Серии В

Пирло вернулся в Италию: бывший главный тренер Ювентуса возглавил Сампдорию

Фото: "Сампдория"

Новина українською

"Сампдория" объявила о подписании контракта с Андреа Пирло. Менеджер подписал контракт на два года – до лета 2025-го.

Пирло оставался без работы после увольнения из турецкого "Фатих Карагюмрюк" в мае этого года. Он руководил командой с лета 2022-го. Клуб закончил чемпионат на 7-м месте.

Андреа возвращается в Италию после ухода из "Ювентуса" в 2021-м.

"Сампдория" же по итогам минувшей кампании вылетела из Серии А. Команда заняла последнюю – 20-ю строчку в чемпионате.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Сампдория (Генуя)
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Источник:
sampdoria.it

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