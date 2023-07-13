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Официально: Милан объявил о подписании Кристиана Пулишича из Челси

Италия
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Контракт до лета 2027-го

Официально: Милан объявил о подписании Кристиана Пулишича из Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" объявил о подписании нападающего "Челси" и сборной США Кристиана Пулишича. С игроком подписали контракт до лета 2027-го.

Отмечается, что в соглашении есть опция продления контракта еще на год - до лета 2028-го.

Футболист будет выступать с 11-м номером на футболке.

Пулишич провел противоречивый сезон в "Челси". Игрок сборной США не был основным ни у одного из 4-х тренеров "Челси" в прошедшей кампании. При этом вингер отметился голами за сборную США на Мундиале в Катаре, где был лидером своей национальной команды.

Пулишич переходил в "Челси" летом 2019-го. С тех пор нападающий провел 145 матчей, забил 26 голов и отдал 21 результативный пас.

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В статье: Милан Кристиан Пулишич
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Источник:
AC Milan

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