Официально: Милан объявил о подписании Кристиана Пулишича из Челси

"Милан" объявил о подписании нападающего "Челси" и сборной США Кристиана Пулишича. С игроком подписали контракт до лета 2027-го.

Отмечается, что в соглашении есть опция продления контракта еще на год - до лета 2028-го.

Футболист будет выступать с 11-м номером на футболке.

Пулишич провел противоречивый сезон в "Челси". Игрок сборной США не был основным ни у одного из 4-х тренеров "Челси" в прошедшей кампании. При этом вингер отметился голами за сборную США на Мундиале в Катаре, где был лидером своей национальной команды.

Пулишич переходил в "Челси" летом 2019-го. С тех пор нападающий провел 145 матчей, забил 26 голов и отдал 21 результативный пас.